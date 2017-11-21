Власти препятствуют доступу правозащитников в СИЗО ...

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

"В сентябре этого года Фонд по защите прав человека «Freedom-Moldova» обращался с просьбой к Департаменту пенитенциарных учреждений, о посещении ПУ-13. Условия содержания в данном ПУ неоднократно критиковались в том числе за применение пыток и многочисленные нарушения прав заключенных. Однако за последнее время там сложилась абсолютно тревожащая многих граждан обстановка. Представители Фонда хотели лично составить впечатление о ситуации внутри ПУ-13.

До этого мы апеллировали к народному адвокату (омбудсману), обращая его внимание на то, что в Кишинёве отсутствует предусмотренная законом комиссия по гражданскому мониторингу пенитенциарных учреждений. В нее должны входить представители гражданских (правозащитных) организаций либо кандидатуры, предложенные народным адвокатом. К сожалению, омбудсман не проявил никакой заинтересованности по данному вопросу, не предпринял никаких действий и возвратил поданное ему обращение. Письмом от 28.09.17 Департамент Пенитенциарных Учреждений (ДПУ) согласился на посещение представителями «Freedom Moldova» ПУ-13, запросив список лиц, а также копии их удостоверений личности. Дату посещения должны были установить позднее, отдельным письмом, после предоставления списка. Фонд предоставил список из трех правозащитников, включая председателя совета и руководителя Фонда. Ответное письмо ДПУ от 23.10.17 поступило по адресу Фонда лишь 10.11.17 (через 18 дней после регистрации в канцелярии ДПУ). В письме Департамент неожиданно меняет условия посещения ПУ-13, разрешив участие лишь одного правозащитника и определив дату посещения… 03.11.17.

Тем самым Фонду остается только выразить свое возмущение и недоумение, поскольку дата посещения явно была установлена «задним числом». Кроме того, в письме не содержится никаких объяснений, почему список лиц был сокращен с трех до одного человека. Убеждены, что ДПУ умышленно препятствует доступу правозащитников в ПУ-13. Считаем, что, несмотря на внешнюю «открытость», декларируемую в официальных заявлениях, письмах, а также при посещении пенитенциаров провластными СМИ (блоггерами и т.п.), ДПУ под управлением Министерства юстиции продолжает прежнюю политику закрытости и изоляции.

Мы требуем от Министерства Юстиции в соответствие с законодательством допустить правозащитников в Пенитенциарное Учреждение №13 без каких бы то ни было предварительных условий. Также считаем необходимым скорейшее создание комиссии по гражданскому контролю пенитенциаров, как законного органа постоянного контроля, уполномоченного на периодические посещения ПУ-13 и других учреждений подобного типа. Считаем, что если бы эта Комиссия гражданского общества была создана раньше, возможно, удалось бы избежать многих случаев нарушения прав человека и трагедий", - отмечается в пресс-релизе.