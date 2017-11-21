Гражданское общество инициировало референдум по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Ряд представителей гражданского общества объявили об инициировании законодательного референдума по отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона.

В ходе проведенной во вторник пресс-конференции, гражданские активисты призвали все политические силы поддержать инициативу о проведении законодательного референдума, для проведения которого необходимо 200 тысяч подписей избирателей.

Как заявил программный директор Центра политик и структурных реформ Штефан Глигор, Молдова переживает тяжелый период, когда «партия, которую поддерживает чуть более 15% населения, контролирует все ветви власти». «Эта партия изменила избирательную систему, чтобы продолжить контролировать все в стране», - отметил Глигор, говоря о возглавляемой Плахотнюком Демпартии.

Представитель организации WatchDog Валерий Паша, введенная в июле 2017 года на фоне массовых протестов смешанная избирательная система является инструментом, с помощью которого нынешняя власть, в лице ДПМ, хочет удержаться у власти. «Этот парламент не отражает результаты выборов 2014 года. Это большинство, которое проголосовало за смешанную систему, не является законным», - подчеркнул Валерий Паша, заявивший, что, если до парламентских выборов 2018 года не будет отменена смешанная система голосования, в Республике Молдова установится диктатура.

В свою очередь, исполнительный директор Института публичных политик Аркадия Барбэрошие, заявил, что в условиях, когда парламент принимает закон в ущерб интересам граждан, они имеют конституционное право требовать отмены этого закона.

Глава неправительственной организации WatchDog Сергей Тофилат, в свою очередь, назвал нынешнее руководство страны «организованной преступной группировкой». «Нас обворовывают, граждан буквально выгоняют из страны. Мы должны воспользоваться своим конституционным правом и отменить закон, который позволит нынешней власти править и после 2018 года», - подчеркнул Тофилат.

Согласно ст.142 Кодекса о выборах, «республиканский референдум проводится в целях реализации власти народа и обеспечения его непосредственного участия в руководстве и управлении государственными делами».

Кодекс также уточняет, что «принятые путем республиканского референдума акты обретают юридическую силу после их подтверждения Конституционным судом и обязательны для применения на всей территории Республики Молдова».

Ранее уже сообщалось, что 20 июля за введение смешанной избирательной системы проголосовали 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходящей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Как также сообщалось, 5 мая в результате тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона, в нарушение всех процедур, в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Представители Плахотнюка, как и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.