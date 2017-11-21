В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка ...

Прокуроры по борьбе с коррупцией наложили арест на лидера правящей в Румынии партии Ливиу Драгня, который является партнером молдавского олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Решение об аресте имущества на сумму более 127 миллионов леев (более 32 млн. долл. - Ред) было доведено до сведения председателя Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня во вторник вечером, в Национальном управлении по борьбе с коррупцией, куда был препровожден Драгня.

Драгня был встречен десятками протестующими, требовавшими его отставки и уголовного преследования. В определенный момент, в связи с действиями разъяренных протестующих, более 20 жандармов были вынуждены предпринять дополнительные меры «по охране общественного порядка».

Как сообщили прокуроры по борьбе с коррупцией, ими был наложен арест на все имущество и квоты уставного капитала в фирмах обвиненного в коррупции лидер правящей партии.

Драгня обвиняется в создании в 2001 году организованной преступной группировки в период, когда он возглавлял уездный совет Телеорман. Прокуроры настаивают, что ОПГ, в которую входили не только чиновники, но и предприниматели, имела целью хищение европейских фондов, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

По данным следствия, возглавляемая Ливиу Драгня организованная преступная группировка нанесла ущерб бюджету на сумму свыше 30 миллионов леев, а также были расхищены 21 миллионов евро из европейских фондов.

Возглавляемая Ливиу Драгня Социал-демократическая партия является официальным партнером молдавской Демпартии, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Примечательно, что и Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Румынии в рамках уголовного дела по факту организованных преступных действий, отмывания денег и трафика людей.