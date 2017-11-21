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Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку

Опубликовано : 21 ноябрь 2017 г. 22:54 | Просмотров: 222 | Категория: Мир

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во вторник ушел в отставку после того, как местный парламент запустил процедуру его импичмента.

Как сообщает Reuters, Мугабе, возглавивший Зимбабве после получения страной независимости от Великобритании в 1980 году, неделю сопротивлялся призывам подать в отставку. В минувшую среду армия захватила власть в стране, после чего правящая партия Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ZANU-PF) отстранила 93-летнего лидера от руководства.

Депутаты парламента встретили новость о его отставке ликованием.

В письме Мугабе говорится, что он добровольно складывает с себя полномочия главы государства, чтобы обеспечить беспрепятственную смену власти.

Армия захватила власть в Зимбабве после того, как президент отстранил от должности вице-президента Эммерсона Мнангагву, что должно было открыть путь к власти для жены Мугабе Грейс, непопулярной среди населения.

Как ожидается, преемником Мугабе станет именно Мнангагва.



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