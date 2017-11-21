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Общественность Молдовы требует пересмотреть проект соглашения с Украиной о развитии гидроэнергетики на Днестре

Опубликовано : 21 ноябрь 2017 г. 23:18 | Просмотров: 289 | Категория: Страна

Ученые-экологи и представители гражданского общества Молдовы потребовали от властей отказаться от обсуждения с Украиной соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергетического комплекса в пакете с другими вопросами.

Как заявил на проведенной во вторник пресс-конференции председатель Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий, подписание соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергоузла приведет к смерти реки.

Общественники также призвали молдавские власти  повысить транспарентность в процессе согласования этого документа, не ограничивать сроки его подписания концом этого года и заключить договор с украинской стороной только после проведения серьезной работы и тщательной экспертизы и оценки его влияния на бассейн реки Днестр, редактирования договора с учетом законных интересов Молдовы, ее граждан, защиты экологии.

Кроме того, Тромбицкий сообщил, что «в проекте соглашения существует большое количество противоречий».

«Например, в документе под Днестровским гидроэнергоузлом подразумевается Днестровское водохранилище и две ГЭС. А речи о строительстве шести новых гидроэлектростанций даже не идет. И эти новые ГЭС вовсе не будут "малыми", каждая из них будет аналогична Дубоссарской», - отметил ученый.

Эксперты сообщили, что согласно предварительному варианту соглашения, Украина не берёт на себя никаких конкретных обязательств по проведению весенних экологических попусков, которые полностью зависят от режима функционирования Днестровского гидроэнергоузла и к которым нужно заблаговременно готовиться путем аккумуляции максимально возможного количества воды в Днестровском водохранилище. Не установлены также и конкретные параметры расхода воды, которые должны обеспечить экологические попуски и минимально необходимый дебит в остальное время.

Другой существенной проблемой является и то, что Украина настаивает на варианте документа, который не предусматривает никаких механизмов по компенсации Молдове утрачиваемых в связи с функционированием гидроэнергоузла экосистемных услуг (потери в сферах рекреации, рыбных запасов, утраты самоочистительной способности реки и питьевого водоснабжения, количества воды и ограничения возможностей ирригации и др.), и, соглашаясь с ним, молдавская сторона добровольно отказывается от защиты своих интересов и принципа «загрязнитель платит».

По мнению ученых-экологов, реализация планов Украины по строительству шести ГЭС на Днестре приведет к дальнейшей деградации трансграничной реки, что пагубно скажется как на экономике и социальном статусе жителей Молдовы, так и на состоянии украинской Дельты Днестра, её природы и условий жизни населения, а дефицит воды в Днестре станет обычным явлением. Из-за недостатка воды для орошения и изменения гидрологического режима вдоль Днестра станет сложно заниматься сельским хозяйством, что вызовет развитие бедности в регионе и массовую эмиграцию.

Подписание этого варианта соглашения также противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и создании Энергетического сообщества, нарушает целый ряд директив ЕС, касающихся политики в области вод, качества воды для использования потребителями, оценки влияния проектов на состояние окружающей среды, ответственность за защиту окружающей среды и компенсацию ущерба за ее загрязнение и т.д.

Как подчеркнули эксперты, подписание соглашение в его нынешнем виде затронет около 3 млн. человек в Молдове и Одесской области Украины, скажется на отношениях двух стран, может создать напряженность между ними и новую точку напряженности в Юго-Восточной Европе, чего нужно избежать, предусмотрев экологические гарантии, меры, которые нужно принять, чтобы «не убивать» Днестр, не допустить ухудшения жизни людей.

Ранее, уже сообщалось, что 13 июля 2016 г. кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 г. Она предполагает строительство шести новых ГЭС на верхнем Днестре (в том числе крупнейшей в Европе Новоднестровской (мощностью 1,25 млн кВт). Строительство вызвало беспокойство в экспертной среде экологов Молдовы и Украины. В феврале 2017 г. премьер-министр РМ Павел Филип обсудил данный вопрос со своим коллегой Владимиром Гройсманом. Однако Украина не отказалась от идеи строительства ГЭС.



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