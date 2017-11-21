Бывший советник Додона рассказал о коррупционных схемах в окружении президента ...

До недавнего прошлого член Совета гражданского общества при президенте, глава Комиссии общественного контроля Федор Гелич привел факты коррупционных схем, в которых замешаны советники президента, столичные муниципальные советники, а также представители руководства Партии социалистов.

По утверждению Гелича, коррупционные сделки осуществляет так называемая «группа Чебана», возглавляемая советником президента, главой фракции в столичном муниципальном совете Иваном Чебаном.

В этой связи Гелич привел пример незаконного строительства по улю Милеску-Спатару, 27, где группа депутатов и советников ПСРМ сначала активно протестовали, а затем внезапно свернули свои протестные акции.

Бывший советник Додона настаивает, что подобными срежиссированными протестами руководство ПСРМ просто выторговало для себя «откат в виде нескольких квартир».

«Члены Партии социалистов приходили к руководителям кампаний, ведущих строительство, и предлагали сделку: откат в виде нескольких квартир - и мы вас не трогаем… Есть документы!», - заявил Гелич.

По его словам, целая папка с задокументированными свидетельствами «сделок» социалистов с застройщиками была передана Игорю Додону вместе с предложением «спасать репутацию».

Федор Гелич также заявил, что замешанные в этих сделках чиновники Партии социалистов фигурируют в целом ряде уголовных дел, находящихся в производстве прокуратуры.

Генеральная прокуратура пока никак не отреагировал в связи с разоблачительными заявлениями Гелича.

Созданная Додоном Комиссия общественного контроля просуществовала несколько месяцев и была ликвидирована им 2 ноября. Сам Додон никак не прокомментировал собственное решение о ликвидации «комиссии Гелича».