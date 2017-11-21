Власти Молдовы запретили въезд делегации правительства Москвы, направлявшейся на Форум делового сотрудничества в Бельцах ...

Участники Форум делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова» заблокированы в Кишиневском международном аэропорту, а Пограничная полиция запретила им въезд в Молдову.

Об этом сообщили вице-председатели возглавляемой мэром Бельц Ренато Усатым «Нашей партии».

Власти пока не объявили официальной причины препятствования участия в Форуме делегации Правительства Москвы.

Узнавший об этом происшествии мэр Бельц Ренато Усатый осудил действия властей Молдовы, препятствующих любому развитию городской инфраструктуры. Усатый отметил, что московская делегация состоит из известнейших специалистов в области коммунального хозяйства, чей опыт и знания столь необходимы молдавским специалистм не только из Бельц, но и из других городов и сел страны.

Известно, что 23-24 ноября в Бельцах планируется впервые провести Форум делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова». В нём примут участие представители Правительства Москвы, мэрии Бельц, городов и сел Молдовы, а также ведущие молдавские и зарубежные эксперты в области развития городского хозяйства — всего около 300 человек.

Форум направлен на расширение прямых контактов представителей малого и среднего бизнеса России и Молдовы, на поддержку предпринимательской деятельности, расширения обмена опытом, информировании предпринимательского сообщества о деловых перспективах.

Форум организован при поддержке мэрии Бельц и Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и московского Центра международного сотрудничества.