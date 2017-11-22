«Наша партия» поддержала инициативу о проведении референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка
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Возглавляемая мэром Бельц Ренато Усатым «Наша партия» объявила о поддержке инициативы гражданского общества о проведении законодательного референдума об отмене закона о переходе к смешанной избирательной системе.
Председателя партии Ренато Усатый сообщил в ходе проведенной в среду пресс-конференции, что активисты и местные избранники партии будут привлечены к сбору подписей для проведения референдума.
«Мы будем активно участвовать в сборе подписей, и я призываю всех своих сторонников. У нас есть большое количество примаров, у нас есть районные организации, мы обладаем необходимым опытом», - заявил Усатый.
В свою очередь, вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубшенко сообщил, что НП принимала активное участие во всех протестах гражданского общества против новой избирательной системы. «Смешанная система - это инициатива банды, картеля «Плахотнюк-Додон», а все, что исходит от них по определению не может быть хорошим. Поэтому мы поддерживаем инициативу гражданского общества как еще одну попытку остановить эту банду», - добавил Чубашенко.
Во вторник, ряд представителей гражданского общества объявили об инициировании законодательного референдума по отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона. Выйдя с инициативой о проведении законодательного референдума, общественники обратились за поддержкой ко всем политическим партиям.
Согласно ст.142 Кодекса о выборах, «республиканский референдум проводится в целях реализации власти народа и обеспечения его непосредственного участия в руководстве и управлении государственными делами».
Кодекс также уточняет, что «принятые путем республиканского референдума акты обретают юридическую силу после их подтверждения Конституционным судом и обязательны для применения на всей территории Республики Молдова».
Ранее уже сообщалось, что 20 июля за введение смешанной избирательной системы проголосовали 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.
Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходящей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.
Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.
Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.
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