Плахотнюк пересмотрел уставные документы своей партии ...

Зарегистрированные в Минюсте уставные документы Демпартии более не соответствуют действительности и программным заявлениям своего владельца, олигарха Владимира Плахотнюка.

Несмотря на то, что Демпартия, согласно уставным документам считается лево-центристской партией, ее лидер объявил, что на самом деле ДПМ является «правой партией».

Об этом Владимир Плахотнюк сообщил в интервью зданию Ziarul Național.

Пока не известно, если владелец Демпартии, который является еще и вице-председателем Социалистического интернационала, понимает разницу между левым и правым политическим течением. Несмотря на это, в своем программном интервью Плахотнюк несколько раз настойчиво причислил принадлежащую ему ДПМ к правым политическим силам.

В то же время, согласно ст.3 Устава ДПМ, «ДПМ является партией, основанной на социал-демократической доктрине, занимающей левоцентристскую позицию на политической арене Республики Молдова».

Опубликованная на официальном сайте ДПМ Политическая доктрина определяет, что «ДПМ выступает за консолидацию и укрепление левоцентристского сегмента». Этим же программным документом утверждается, что «доктрина ДПМ основывается на принципах социал-демократии». Более того, доктриной уточняется, что «Демократическая партия выступает за единство всех политических левоцентристских сил».

Другим программным документом Демпартии, определяющим ее якобы левые взгляды является Манифест «Солидарная Молдова», также опубликованный на официальном сайте ДПМ. Есл верить этому документу, ДПМ «принимает во внимание основные социал-демократические ценности, свободу, равенство, солидарность между людьми, как крайне необходимые демократическому обществу».

Демпартия пока не сообщала об официальных изменениях своих программных документов и отказе от идей и ценностей левых партий.

Дважды находившийся под мониторингом Интерпола по подозрению в связи с международными преступными группировками олигарх Владимир Плахотнюк официально стал председателем Демпартии в декабре 2016 года. В марте этого года, он становится одним из более 30 вице-председателей Социалистического интернационала. В СМИ сообщалось, что эту должность в Социнтерне он купил для того, чтобы легитимизироваться на международном уровне.