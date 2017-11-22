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«Как я провел выходные с Додоном» (ВИДЕО)

Опубликовано : 22 ноябрь 2017 г. 23:39 | Просмотров: 664 | Категория: Власть

Попойка, российский гимн в исполнении церковного хора и гонка на квадроциклах по президентской резиденции.

Этим запомнились прошедшие выходные бывшему российскому депутату Олегу Пахолкову, погостившему у занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона.

Своими впечатлениями, сопровожденными видеороликами, поделился в социальных сетях сам Пахолков, признавшись, что гонки по лесам продолжались два дня. Очевидно, гонки по лесам и гуляния не прекращались и в день провалившегося референдума.

Олег Пахолков является давним другом Додона и владельцем медиа-ресурса bloknot.ru, франшизу которого использует контролируемый Додоном ресурс bloknot-moldova.md. Известно, что Пахолков не имеет высшего образования, ограничившись средне-специальным, став обладателем диплома фотографа. В российских СМИ сообщалось, что в ноябре 2011 г. Пахолков фигурировал в списке партийных кандидатов в депутаты Госдумы с непогашенными судимостями.


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