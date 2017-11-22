Инициативу гражданского общества об отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка поддержит и ПКРМ ...

Партия коммунистов объявила о поддержке инициативы гражданского общества о проведении законодательного референдума об отмене закона о переходе к смешанной избирательной системы утвержденной правящим большинством при поддержке Партии социалистов.

Как заявил в ходе проведенной в среду пресс-конференции председатель Партии коммунистов Владимир Воронин, «сегодня, завтра мы примем политическое решение по этому вопросу, но с самого начала я говорю, что мы будем поддерживать этот референдум».

Председатель ПКРМ подчеркнул, что «вместе мы собирем подписи для проведения этого референдума. Мы будем поддерживать и проводить кампанию за возвращение к пропорциональной системе голосования, которая существовала до сих пор. То, что они предлагают, – это хаос. Они видели, что они не могут купить всю Молдову, и теперь будут покупать мандаты в регионах».

Позже, ПКРМ распространила пресс-релиз, согласно которому решение поддержать инициативу об отмене смешанной избирательной системы было утверждено и политисполкомом ЦК ПКРМ.



Несколькими часами ранее о своей поддержке инициативы гражданского общества объявила и возглавляемая мэром Бельц Ренато Усатым «Наша партия». Усатый призвал всех своих сторонников и местных избранников подключиться к сбору подписей по инициированию законодательного референдума.

Во вторник, ряд представителей гражданского общества объявили об инициировании законодательного референдума по отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона. Выйдя с инициативой о проведении законодательного референдума, общественники обратились за поддержкой ко всем политическим партиям.

Согласно ст.142 Кодекса о выборах, «республиканский референдум проводится в целях реализации власти народа и обеспечения его непосредственного участия в руководстве и управлении государственными делами».

Кодекс также уточняет, что «принятые путем республиканского референдума акты обретают юридическую силу после их подтверждения Конституционным судом и обязательны для применения на всей территории Республики Молдова».

Ранее уже сообщалось, что 20 июля за введение смешанной избирательной системы проголосовали 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходящей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.