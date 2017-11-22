Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы
|
Депортация делегации правительства Москвы, направлявшейся на межрегиональный форум Москва-Бельцы-Молдова», вызвала гневную реакцию МИД России.
Как заявила в этой связи, официальный представитель МИД России Мария Захарова, отказ молдавских властей во въезде в страну членам делегации правительства Москвы является «вопиющим случаем».
«К сожалению, вынуждена это комментировать как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами и зачастую без какого-либо внятного объяснения причин. К сожалению, таких случаев становится все больше. Среди последних, это, конечно, вопиющий случай — недопуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей», - заявила Захарова.
МИД России считает особенно возмутимым именно этот случай, поскольку власти Молдовы «вроде бы выступают» за продвижение межрегиональных связей, особенно в сфере экономики.
Захарова подчеркнула, что этот последний случай, а также ряд других аналогичных санкционных мер в отношении российских журналистов, ученых, чиновников, «вызывают растущее непонимание и негативный общественный резонанс в России» и являются «серьезным раздражителем двусторонних отношений, ставят под угрозу экономические, деловые, культурные, научные и просто человеческие связи».
По ее мнению, подобное поведение молдавских властей политически ангажировано.
«Создается ощущение, что Кишинев изо всех сил пытается продемонстрировать свою лояльность неким западным партнерам в расчете на какие-то политические и финансовые бонусы, иначе логику понять очень сложно«, — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне, пограничные власти Молдовы без объяснения причин запретили въезд делегации правительства Москвы, прилетевшую для участия в Форуме делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова». Несмотря на то, что молдавский МИД был проинформирован о визите московской делегации для участия в Форуме, Пограничная полиция сообщила журналистам, что российская делегация якобы не указала цель визита.
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы ...Просмотров: 635
Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку ...Просмотров: 370
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка ...Просмотров: 13589
Плахотнюк может попасть под санкции в Литве ...Просмотров: 4133
|11:33
|Инициативу гражданского общества об отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка поддержит и ПКРМ
|22.11.2017
|«Как я провел выходные с Додоном» (ВИДЕО)
|04.11.2017
|Петков: Преступления Плахотнюка не могут оставаться без реакции со стороны европейских структур
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого