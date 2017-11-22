Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы ...

Как заявила в этой связи, официальный представитель МИД России Мария Захарова, отказ молдавских властей во въезде в страну членам делегации правительства Москвы является «вопиющим случаем».

«К сожалению, вынуждена это комментировать как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами и зачастую без какого-либо внятного объяснения причин. К сожалению, таких случаев становится все больше. Среди последних, это, конечно, вопиющий случай — недопуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей», - заявила Захарова.

МИД России считает особенно возмутимым именно этот случай, поскольку власти Молдовы «вроде бы выступают» за продвижение межрегиональных связей, особенно в сфере экономики.

Захарова подчеркнула, что этот последний случай, а также ряд других аналогичных санкционных мер в отношении российских журналистов, ученых, чиновников, «вызывают растущее непонимание и негативный общественный резонанс в России» и являются «серьезным раздражителем двусторонних отношений, ставят под угрозу экономические, деловые, культурные, научные и просто человеческие связи».

По ее мнению, подобное поведение молдавских властей политически ангажировано.

«Создается ощущение, что Кишинев изо всех сил пытается продемонстрировать свою лояльность неким западным партнерам в расчете на какие-то политические и финансовые бонусы, иначе логику понять очень сложно«, — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне, пограничные власти Молдовы без объяснения причин запретили въезд делегации правительства Москвы, прилетевшую для участия в Форуме делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова». Несмотря на то, что молдавский МИД был проинформирован о визите московской делегации для участия в Форуме, Пограничная полиция сообщила журналистам, что российская делегация якобы не указала цель визита.