Покровитель наркодилеров вынес очередной политически мотивированный приговор по «делу Гринку» ...

Замешанный в целом ряде скандалов и вынесении приговоров по заказным политическим делам судья Апелляционной палаты Юрий Иордан, вынес очередной приговор по делу политзаключенного, местного избранника от оппозиционной «Нашей партии» Феликса Гринку.

В четверг, возглавляющий судебную коллегию Иордан посчитал «необоснованными» доводы адвокатов Гринку о незаконном аресте местного избранника.

Иордан полностью принял сторону прокурора Николая Заневича, который согласно адвокату грубо нарушил действующее законодательство, потребовав во второй раз применения меры пресечения, после того, как Гринку незаконно был заключен в СИЗО уже более года.

Судья Иордан известен тем, что принимал почти все решения по заказным политическим делам в отношении неугодных правящему режиму политзаключенных «группы Петренко», Николая Циповича, Корнела Морару, экс-депутата Александра Петкова.

Ранее уже сообщалось, что Иордан был публично обвинен прокурором Кишинева Иваном Дьяковым в освобождении под домашний арест одного из членов организованной преступной группировки по торговле наркотиками, задержанной в результате двухлетнего преследования следователями прокуратуры.

Тогда, Иордан оправдал сове решение об изменении меры пресечения «руководствуясь нормами Европейского суда по правам человека».

Примечательно, что в сентябре 2014 года этот же судья Апелляционной палаты Юрий Иордан вынес решение об освобождении под домашний арест наркодилера из той же группировки, задержанного на таможне с поличным при перевозке 58,948 кг гашиша.

Тогда же, расположением со стороны судьи Иордана воспользовался и другой наркоторговец, задержанный за изготовление амфетамина в собственном гараже.

Местный избранник городского совета одного из пригородов Кишинева Феликс Гринку был задержан муниципальной прокуратурой 17 ноября 2016 года у выхода из офиса «Нашей партии» в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупных размерах. Гринку обвинили в том, что он присвоил мошенническим путем 446 тыс. леев, принадлежащих его бизнес-партнеру. Дело, которое объединили еще с двумя открытыми позже делами о мошенничестве, находится на стадии судебных разбирательств.