Судьи и прокуроры освободили из-под стражи арестованных за торговлю наркотиками полицейских (ФОТО) ...

Причастность полицейских к торговле наркотиками не является в Молдове социально опасным деянием, а арестованные с поличным офицеры полиции находятся на свободе.

Информацию об этом сообщил агентству OMEGA источник в Департаменте спецопераций МВД, уточнив, что основной фигурант был отпущен на свободу в тот же день, а двое других - позже, решением судьи сектора Чокана Урсу Виорики: один под судебный контроль, другой - под домашний арест.

Сначала, решением судьи Урсу, под судебный контроль был освобожден офицер полиции Георге Ионицэ. Затем, также судебным решением, был переведен под домашний арест другой арестованный за наркотрафик полицейский Константин Будеч.

Источник агентства в Департаменте спецопераций МВД сообщает также, что после освобождения под судебный контроль, Ионицэ обзавелся и новым автомобилем BMW (на фото)

Собеседник агентства уточнил, что после того, как руководство МВД спасло от ареста одного из организаторов схемы офицера полиции Вадима Звертовского, запретив упоминание о нем в регистре происшествий, дело начали «спускать на тормозах» в суде сектора Чокана. Все же Звертовский фигурирует в этом уголовном деле, находящемся на рассмотрении в суде столичного сектора Чокана.

Примечательно, что по поводу выпущенного из-под стражи Ионицэ сообщалось, что ему принадлежала одна из особых ролей в этой организованной преступной группировке, он будучи поставщиком наркотиков из-за границы.

Ни прокуроры, ни судьи, ни руководство МВД ничего не сообщали о том, с чем связана подобная толерантность в отношении арестованных за наркотрафик полицейских.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 7 декабря.

Ранее уже сообщалось, что МВД пыталось скрыть этот случай задержания замешанных в наркотрафике офицеров полиции, имевший место 24 июля 2017 года. Информация о задержании «оборотней в погонах» была подтверждена МВД лишь спустя сутки после того, как агентством OMEGA была опубликована информация из источников в полиции. Несмотря на то, что было известно о семерых участников преступной группировки, МВД сообщило лишь о двоих задержанных, не уточняя, что один из них – Звертовский – был отпущен, вскоре после задержания.

Известно, что уличенные в торговле наркотиками состоят в так называемой «группировке Кавкалюка», совершая свои преступления под протекцией зам.главы полиции Георгия Кавкалюка. В свою очередь, Каквкалюк известен, как один из самых обеспеченных сотрудников полиции. Ранее сообщалось, что он располагает не только элитной недвижимостью в Кишиневе, но и гостиничным бизнесом в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Согласно полностью заслуживающей доверия информации, сразу после задержания, усилия руководства МВД и прокуроров были направлены на освобождение основных фигурантов дела о наркоторговле – офицеров полиции Вадима Звертовского и Георге Ионицэ. Известно, что вовлеченные в схему наркотрафика полицейские были задействованы в транспортировке и сбыте наркотиков через кишиневские ночные клубы.

Следствие по этому делу вел прокурор Аурел Чокан. Тогда же, особый интерес к делу проявила и прокурор Лилиана Партоле, ныне настаивающая на своей абсолютной непричастности к этому делу.

Агентство OMEGA готово предоставить право на реплику представителям МВД, прокуратуры, судебной системы для объяснения своей позиции по этому преступлению, совершенному полицейскими, так легко отпущенными из-под стражи.