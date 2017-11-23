Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО) ...

Исправленная справка о несудимости была выдана условно-досрочно освобождённому киллеру Виталию Проке по указанию подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку руководства МВД и Министерства информационных технологий.

Об этом заявила в интервью проекту журналистских расследований RISE бывший инспектор МВД Молдовы Юлиана Дзеро, вынесшая фальшивое заключение, позволившее молдавскому киллеру Виталию Проке получить паспорт.

Впоследствии, Дзеро была обвинена в превышении должностных полномочий и служебной халатности. После почти четырех лет разбирательств суд первой инстанции признал Дзеро виновной в совершении нескольких преступлений, но ей удалось избежать наказания «в связи с истечением срока давности».

Бывшая сотрудница МВД заявила журналистам RISE Moldova, что «решение принималось на уровне руководства» и что в этой истории она всего лишь «козел отпущения».

«У господина Проки были связи, как он сейчас заявляет, кое с кем конкретно, чью фамилию он сейчас называет. Проведите связь, кто сейчас у власти и кто тогда возглавлял ГП Registru, и где был выдан паспорт. Я, будучи простым инспектором, не имела связей с министрами и вице-министрами…», - подчеркнула Юлиана Дзеро.

Процедурой оформления паспорта на имя Виталия Проки занималась сотрудница ГП Registru Людмила Гончаренко.

С 2004 по 2013 год Юлиана Дзеро занимала должность инспектора Управления оперативной информации и учета Министерства внутренних дел. В ее обязанности входила проверка запросов, полученных от ГП Registru и анкет-заявлений для выдачи паспорта.

14 августа этого года суд сектора Рышкановка муниципия Кишинев признал бывшего инспектора Юлиану Дзеро виновной по нескольким пунктам обвинения, в частности, в служебной халатности и превышении служебных полномочий. Вместе с тем, суд удовлетворил просьбу о прекращении уголовного преследования по причине истечения срока исковой давности.

Ранее в интервью телеканалу Jurnal TV, находящийся ныне в румынской тюрьме по обвинению в совершении заказного убийства киллер Виталий Прока подтвердил, что, выйдя из тюрьмы, он получил паспорт по протекции от людей Плахотнюка за один день. «Я пошел, сфотографировался. Подал заявление один раз, его отклонили. И мне сказали прийти на следующий день в центральный офис. Я пришел в паспортный стол, утром подал заявление и после обеда уже забрал паспорт», - сообщил Прока.

2 ноября телеканал JurnalTV показал реализованное при содействии румынских властей интервью с киллером Виталием Прокой, в котором он признался, что заказчиком преступления является Владимир Плахотнюк. Прока также обратил внимание на давнюю дружескую связь Плахотнюка с Ваней Писателем. Кроме того, Прока сообщил, что Плахотнюк является зависимым от кокаина.