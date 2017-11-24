Президент Румынии отверг идею евроинтеграции Молдовы через объединение с Румынией (ВИДЕО) ...

Находясь в Брюсселе на саммите «Восточного партнерства», Клаус Йоханнис высказался против озвучиваемой в Кишиневе идеи интеграции Молдовы в ЕС посредством присоединения к Румынии.

Об этом президент Румынии заявил журналистам по итогам своей встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Отвечая на вопрос контролируемого бывшим председателем Конституционного суда Александром Тэнасе телеканала 10TV о возможности интеграции Молдовы с ЕС через объединение с Румынией, Йоханнис заявил, что «не стоит увязывать вопрос [евроинтеграции] с каким-то обходным путем». «Молдова и так находится на европейском пути и пока действует Соглашение об ассоциации, а все вторичное законодательство постепенно совершенствуется. Но это все должно внедряться, а развитие Молдвы должно укрепляться. После чего, Молдова должна сама определиться, если хочет пойти по европейскому пути или нет. А сокращение маршрута, посредством объединения с Румынией, не является сейчас осуществимым», - подчеркнул президент Румынии Клаус Йоханнис.

Известно, что тезис о возможности скорейшей интеграции Молдовы в ЕС через присоединение Бессарабии к Румынии широко спекулируется в Молдове унионистскими партиями, включая и партию бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.