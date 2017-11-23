Делегация ЕС в Молдове опровергла сообщения о выделении Евросоюзом первого транша финансовой помощи ...

Сообщения принадлежащего олигарху и лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку медиа-холдинга о том, что якобы Евросоюз разблокировал финансовую поддержку правительства Молдовы, были опровергнуты Делегацией ЕС в Молдове.

Согласно распространенному Делегацией в пятницу пресс-релизу, «в связи с появлением в масс-медиа Республики Молдова ряда новостей, в которых Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану приписываются слова о деблокировании макрофинансовой помощи Республике Молдова, а также выделении ее первого транша в первом квартале 2018 года, Делегация Европейского союза в Республике Молдова вносит следующие разъяснения»:

«Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан не объявлял вчера 23 ноября 2017 года ни о деблокировании макрофинансовой помощи, ни о безусловном выделении первого транша из 100 миллионов евро в первом квартале 2018 года».

В этой связи Делегация ЕС уточнила, что комиссар Хан лишь высказался в Брюсселе о подписании Меморандума о взаимопонимании с правительством Республики Молдова «и объяснил, что макрофинансовая помощь может быть выделена трем траншами только после выполнения ряда условий».

Дипмиссия Евросоюза подчеркивает, что «подписание Меморандума о взаимопонимании представляет первый шаг более длительного процесса и не обеспечивает или автоматически объявляет о разблокировании какого-либо транша». «Меморандум состоит из 28 условий, которые включают в себя действия, связанные со следующими направлениями: управление государственным сектором, управление финансовым сектором, борьба коррупцией и отмыванием денег, реформы в энергетической сфере, бизнес-среда и внедрение Соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Республикой Молдова и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, включая DCFTA, плана Ассоциации, Национального плана действий по внедрению Соглашения об ассоциации и других стратегических документов».

Делегация Евросоюза особо подчеркивает, что «Меморандум должен быть ратифицирован Республикой Молдова, а говоря вчера в рамках упомянутой дискуссии [с журналистами], комиссар Хан сослался на необходимую в этой связи административную процедуру».

«После ратификации будет иметь место оценка со стороны Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий по поводу выполнения властями Республики Молдова политических условий о соблюдении демократических механизмов, норм правового государства и прав человека, принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ», - отмечается в пресс-релизе Делегации ЕС.

«Лишь в случае позитивных оценок выполнения условий, Европейская комиссия выделит первый транш макрофинасовой помощи в 100 миллионов евро. В случае негативной оценки, выделение первого транша будет отложено до выполнения Республикой Молдова взятых на себя обязательств и дополнительных условий для выделения денег», - резюмировала Делегация Евросоюза в Молдове в связи с распространенными рядом СМИ спекуляциями о разблокировании транша финансовой помощи.

Выделение финансовой помощи было заблокировано Еврооюзом после того, как власти Молдовы, проигнорировав рекомендации Евросоюза, Венецианской комиссии Совета Европы, ОБСЕ, изменили избирательную систему.

Макрофинансовая помощь в размере 100 миллионов евро предполагает €60 млн в виде кредитов и €40 млн – в виде грантов. Деньги должны быть направлены на преодоление экономический последствий и политических потрясений.