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Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Опубликовано : 25 ноябрь 2017 г. 22:15 | Просмотров: 2348 | Категория: Власть

Под видом выделения средств на проведение инициированного социалистами референдума по отзыву мэра Кишинева, Игорь Додон подписал повышение расходов на содержание подчиненных олигарху Плахотнюку судей, прокуроров, МВД, Конституционного суда.

Изменения в госбюджет были промульгированы Додоном без каких-либо замечаний сразу, как закон поступил к нему из парламента.

«Промульгировал поправку в Закон о бюджете на нынешний год, таким образом предстоящий в муниципии Кишинев референдум пройдет в полном соответствии с законодательством и без препятствий», - торжественно сообщил Додон в соцсетях 15 ноября.

Официально, те самые «препятствия» составляли 8,9 миллионов леев, необходимых Центризбиркому для организации референдума в столице.

В то же время, обращают на себя внимание сотни миллионов леев, выделенных «попутно» структурам, контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком. Примечательно, что выделяемые дополнительно средства направлены, в основном на увеличение зарплат сотрудникам этих неоднократно обвиненных в коррупции и беззакониях структур. Пока не известно, почему об этом не сообщил подписавший изменения в госбюджет Игорь Додон.

Так, «чемпионом» по выделению денег налогоплательщиков стало Министерство внутренних дел. На содержание этого ведомства, возглавляемого ранее уличенным в контрабанде на приднестровском участке границе Александром Жизданом, одним росчерком пера Додона было выделено более 88 миллионов леев.

На содержание судей Игорь Додон подписал увеличение затрат более чем на 26,5 миллионов леев.

Конституционному суду, членам которого тот же Додон еще месяц назад грозил тюрьмой, из бюджета выделено почти полмиллиона леев.

Генеральной прокуратуре, безмолвствующей по поводу публичных обвинений Плахотнюка в совершении особо тяжких преступлений, Игорь Додон увеличил содержание более чем на 18 миллионов леев.

Додон не остался «в долгу» и перед Службой информации и безопасности, неоднократно обвиненной им же в служении интересам «других государств». Так, бюджет спецслужбы был увеличен разом на 23,5 миллиона леев.

Еще 2,5 миллиона леев Додон утвердил для Службы госохраны, охраняющей его во время гонок на квадроциклах по Резиденции в Кондрице.

Более 8 миллионов леев пошли на содержание полностью перешедшей под контроль олигарха Владимира Плахотнюка Общественной телерадиокомпании Moldova-1.

Безусловно, занимающий должность президента Игорь Додон не мог не улучшить содержание «ненавистных» им Правительства и Парламента. Поэтому, «рацион» Правительства (Госканцелярии) увеличен более чем на 57 миллионов леев. Парламенту пришлось выделить чуть больше 10,6 миллионов леев.

И все это - для того, чтобы провести и провалить свой референдум, за который было заплачено 8 миллионов 900 тысяч леев…

 

 



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