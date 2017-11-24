Саакашвили: Начинать надо с экспроприации у экспроприаторов (ВИДЕО)
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что восстановление законности неминуемо сопровождается «экспроприацией у экспроприаторов».
Об этом он заявил в ходе проведенного в воскресенье в Киеве телемоста «Разговор об Украине будущего».
«Первый год Грузия прожила за счет экспроприации у экспроприаторов. Мы заставили их вернуть деньги. Без этого не обойдется. Любой, кто говорит, что мы не будем ни у кого ничего забирать - вам врет. Мы должны забрать», - подчеркнул Саакашвили, уточнив, что «это должно быть ограничено во времени и это должно быть ограничено олигархами, крупными латифундистами и высшими должностными лицами».
Ситуация, по выражению Михаила Саакашвили, «очень простая: или ты идешь в тюрьму, или возвращаешь деньги».
Дискуссия была приурочена к обсуждению планов по освобождению Украины от власти олигархов и утверждения новой власти в стране.
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