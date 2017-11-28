Судья, арестовавший психически больного Брагуцэ, был полностью реабилитирован ...

Дисциплинарная коллегия Высшего света магистратуры прекратила дисциплинарную процедуру в отношении судьи Юрия Обадэ позволившего арестовать Андрея Брагуцэ, впоследствии скончавшегося в результате избиений в СИЗО.

Обадэ вынес мандат на арест Андрея Брагуцэ, несмотря на известный ему факт нахождения Брагуцэ на учете у психиатра.

Судьи, прекратившие дисциплинарную процедуру в отношении Обадэ пока никак не объяснили, с чем связана подобная толерантность в отношении своего коллеги по одному из самых резонансных дел последних месяцев.

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен, затребовавший разбирательство в отношении судьи Обадэ, также ничего не сообщил о своих дальнейших действиях по этому делу.

Судья столичного сектора Чокана Юрие Обадэ, который поместил на 30 дней под стражу 32-летнего Андрея Брагуцу, скончавшегося в тюрьме, ушел в отпуск вскоре после принятия этого решения. Известно, что как судья, так и прокурор, потребовавшие предварительного ареста на 30 суток для Брагуцэ, знали о психическом заболевании подследственного.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуцэ, страдавшего тяжелым психическим заболеванием.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.