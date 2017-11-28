Партия Плахотнюка противится проведению референдума об отмене смешанной избирательной системы ...

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Демпартии Виталий Гэмурарь, назвав «абсурдной» инициативу гражданского общества о проведении референдума об отмене введенной в нарушение рекомендаций международных организаций смешанной избирательной системы.

По мнению Демпартии, «инициатива принадлежит различным НПО, а также партиям, не проходящим в парламент». «Речь идет о Партии коммунистов, «Нашей партии» и Платформе «Достоинство и Правда», - сообщил пресс-секретарь ДПМ.

В Демпартии считаю, что инициатива о референдуме является «нонсенсом». При этом пресс-секретарь партии Плахотнюка обвинил гражданское общество и политические партии, поддержавшие идею о проведении референдума, в том, что они намерены изменить то, что «давно желали граждане страны, а именно прямые выборы депутатов».

21 ноября ряд представителей гражданского общества объявили об инициировании законодательного референдума по отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона. Выйдя с инициативой о проведении законодательного референдума, общественники обратились за поддержкой ко всем политическим партиям.

Согласно ст.142 Кодекса о выборах, «республиканский референдум проводится в целях реализации власти народа и обеспечения его непосредственного участия в руководстве и управлении государственными делами».

Кодекс также уточняет, что «принятые путем республиканского референдума акты обретают юридическую силу после их подтверждения Конституционным судом и обязательны для применения на всей территории Республики Молдова».

Ранее уже сообщалось, что 20 июля за введение смешанной избирательной системы проголосовали 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходящей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.