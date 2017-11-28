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Россия начнет возвращать иностранцам НДС по системе tax free

Опубликовано : 28 ноябрь 2017 г. 23:30 | Просмотров: 559 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России с 1 января в полной мере должна заработать система компенсации налога на добавленную стоимость иностранцам — tax free.

Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут вернуть НДС за товары, купленные в России, при их вывозе из страны.

Для этого сумма покупок за один день в одном магазине должна быть не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. На эти покупки иностранцу необходимо оформить специальный чек и получить на таможне отметку, подтверждающую, что он вывозит купленную продукцию.

Система tax free будет запущена в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако она не будет распространяться на подакцизные товары, например, алкоголь или сигареты.

Уже известно, что в пилотном проекте будут участвовать магазины группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, Морвокзал в Сочи) и Mercury (ЦУМ, ДЛТ).

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, а потом его заменят на автоматизированную систему обмена информации.



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