ОБСЕ отмечает значительный прогресс в процессе приднестровского урегулирования ...

Как говорится в пресс-релизе ОБСЕ, на прошедшей 27-28 ноября в Вене встрече в рамках переговоров в формате «5+2» по процессу приднестровского урегулирования «политические представители из Кишинева и Тирасполя подтвердили прогресс по нескольким из восьми вопросов, ранее определенных сторонами, и взяли на себя обязательство окончательно согласовать оставшиеся вопросы в начале следующего года». Одним из моментов, по которым стороны обязались найти решение до февраля следующего года является решение по регистрационным номерам для автотранспорта из Приднестровья.

«Стороны совместно с международными партнерами закрепили соглашения по нескольким социально-экономическим вопросам, подписанным в последние дни. У участников есть четкое понимание того, что решения по оставшимся вопросам будут достигаться и оперативно реализовываться в интересах населения на обоих берегах реки и региона в целом. В частности, международные партнеры приветствовали обязательство cторон к февралю 2018 года найти решения по оставшимся деталям, связанным с участием приднестровских транспортных средств в международном движении», - заявил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Посол Вольф Дитрих Хайм.

Как отметил по итогам встречи Глава Миссии ОБСЕ в Молдове, Посол Майкл Скэнлан: «Сегодняшняя успешная встреча в формате «5+2» является результатом года целеустремленной работы рабочих групп и политических представителей в переговорном процессе, при поддержке Миссии. Динамика, основанная на конкретных результатах, является очевидным результатом личной вовлеченности лидеров обеих сторон в течение последних двух месяцев, что было подчеркнуто их встречей на мосту Гура Быкулуй-Бычок, чтобы отметить его открытие через 25 лет».

Ранее, 25 ноября, в Бендерах представители Кишинева и Тирасполя подписали четыре соглашения: об утверждении образца диплома Тираспольского университета, об использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе, об обеспечении функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики и об урегулировании проблем в электросвязи.

18 ноября было открыто движение по мосту Гура-Быкулуй - Бычок, который был закрыт с 1992 года.