Усатый: Понятно почему Демпартия боится референдума ...

В этой связи Ренато Усатый назвал ложью, все обещания, которые давала власть, продвигая смешанную систему.

«ДПМ боится референдума об отмене смешанной системы, так как понимает, что будет наказана за очередной наглый и циничный обман граждан. Поэтому в череде критических замечаний со стороны пресс-секретаря этой партии более всего поражают ссылки на волю народа», - заявил Усатый.

От подчеркнул, что боязнь Демпартии объясняется тем, что все ключевые обещания, связанные с введением смешанной системы, в конечном счете оказались ложью.

«Вы обещали дать людям возможность отзывать депутатов из парламента, но потом этот пункт технично из закона исключили. Обещали 25 мест для диаспоры и Приднестровья, а оставили 5. Предлагали избирать «депутатов от района», которые будут продвигать интересы района, а округа в итоге нарезали по-другому – никаких «депутатов от района» не будет. Настоящее жульё, которое обязательно будет наказано гражданами», - отметил Усатый.

В этой связи от уточнил, что «доводы ДПМ о том, что менять систему, менее чем за год до выборов, не разрешает Венецианская комиссия, и вовсе ни в какие ворота не лезут».

«Я просто напомню: когда та же комиссия заявляла, что систему вообще менять нельзя, демократы и социалисты говорили о «суверенном праве» самостоятельно решать такие вопросы. То есть, у Додона с Плахотнюком суверенное право есть, а у народа нет?», - подчеркнул лидер «Нашей партии».

По поводу озвученного прес-секретарем ДПМ Виталием Гэмурарем довода о том, что якобы закон о переходе на смешанную систему нельзя отменить, потому что он вступил в силу, Усатый подчеркнул, что «референдум для того и будет проводиться, чтобы аннулировать закон, вступивший в силу».

«Законы отменяются. Их могут отменять граждане на референдуме, их могут отменять депутаты парламента, у нас, как ни прискорбно, даже Конституцию может отменять ваш карманный Конституционный суд. Единственное, что фатально даже в Молдове – это отсутствие мозгов. Если кто лишился их, то тут уже точно назад ничего не вернешь», - резюмировал лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Во вторник пресс-секретарь Демпартии объявил, что принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку партия отвергает инициативу гражданского общеcтва о проведении референдума об отмене смешанной избирательной системы, получившей в народе название «инициатива Додона-Плахотнюка». ДПМ назвал эту инициативу «абсурдной», заявив также, что она якобы противоречит рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.