Представителям Додона напомнили об их вкладе в нынешнюю ситуацию с тарифами
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Публично демонстрируемый Партией социалистов гнев по поводу высоких тарифов на газ является лицемерием популистов.
Об этом заявил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, комментируя гневные заявления депутатов-социалистов о катастрофически высоких тарифах.
«ПСРМ "забыла", что нынешние руководители и "Молдова-газ", и НАРЭ назначены при ее самом непосредственном участии. Василе Ботнарь возглавил главную "газконтору" Молдовы после того, как президент Додон встретился в Москве с главой "Газпрома". До этого около двух лет кресло главы "Молдова-газ" оставалось вакантным. Все, кто знаком с "традициями" газового бизнеса, подтвердят, что руководитель этого молдавско-российского СП не может быть назначен без согласия президента, особенно, такого "пророссийского", как Додон», - отметил Чубашенко в соцсетях.
Кроме того, вице-председатель «Нашей партии» подчеркнул, что и Тудор Копач выиграл конкурс на замещение должности директора НАРЭ после того, как депутаты-социалисты отдали ему свои голоса в соответствующей парламентской комиссии. «Теперь же эти псевдоморалисты, продвинувшие в энергетические ведомства людей Плахотнюка, выступают с популистскими «возмущениями», - считает Чубашенко.
В этой связи Дмитрий Чубашенко отмечает, что «социалисты сначала помогли назначить на ключевые должности руководителей "Молдова-газ" и НАРЭ людей Плахотнюка, чтобы теперь лицемерно возмущаться высокими тарифами, за которые эти назначенные ими люди отвечают». «Это вполне в стиле ПСРМ: нагадить, и не убрав за собой, быстренько переместиться в соседнюю комнату, наигранно возмущаясь - "А кто это сделал?". Но, как гласит народная пословица, на зеркало неча пенять...», - резюмировал вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.
В среду, депутаты-социалисты Владимир Головатюк и Влад Батрынча провели пресс-конференцию, в ходе которой возмутились ростом тарифов на электроэнергию, газ, теплоэнергию. Несмотря на заявления о том, что тарифы были необоснованно завышены, представители партии Додона не потребовали их снижения, ограничившись требованием «заморозки» на нынешнем уровне тарифов на электроэнергию, воду и канализацию, центральное отопление и горячую воду.
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