Саакашвили сообщил о намерении властей Украины арестовать его за попытку госпереворота (ВИДЕО) ...

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.

Об этом Саакашвили сообщил на проведенной им в среду пресс-конференции.

Он сообщил, что заявил о том, что силовики получили указание от президента Петра Порошенко до 3 декабря арестовать политика. По его словам, соответствующее поручение он дал Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины, и теперь они в течение 2-3 дней должны его исполнить.

Михаил Саакашвили считает, что таким образом Порошенко хочет подавить запланированный на 3 декабря мирный протест, запланированный у Верховной Рады в Киеве.

«Они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы. Их резко интенсифицировали, и они хотят это дело подвести под какую-то составляющую», - заявил Саакашвили.

Он также сообщил, что Служба безопасности Украины два дня назад запросила образцы его голоса, чтобы фальсифицировать аудиозаписи с разговорами. «И они собираются в день моего ареста это опубликовать», - подчеркнул Саакашвили.

В этой связи Михаил Саакашвили призвал своих сторонников в случае его ареста блокировать мирными пикетами здания облгосадминистраций, СБУ и ГПУ.

Ранее Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти 3 декабря на акцию протеста "Марш за импичмент", в ходе которого будет потребована отставка президента Украины Петра Порошенко.