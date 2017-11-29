Саакашвили сообщил о намерении властей Украины арестовать его за попытку госпереворота (ВИДЕО)
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Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.
Об этом Саакашвили сообщил на проведенной им в среду пресс-конференции.
Он сообщил, что заявил о том, что силовики получили указание от президента Петра Порошенко до 3 декабря арестовать политика. По его словам, соответствующее поручение он дал Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины, и теперь они в течение 2-3 дней должны его исполнить.
Михаил Саакашвили считает, что таким образом Порошенко хочет подавить запланированный на 3 декабря мирный протест, запланированный у Верховной Рады в Киеве.
«Они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы. Их резко интенсифицировали, и они хотят это дело подвести под какую-то составляющую», - заявил Саакашвили.
Он также сообщил, что Служба безопасности Украины два дня назад запросила образцы его голоса, чтобы фальсифицировать аудиозаписи с разговорами. «И они собираются в день моего ареста это опубликовать», - подчеркнул Саакашвили.
В этой связи Михаил Саакашвили призвал своих сторонников в случае его ареста блокировать мирными пикетами здания облгосадминистраций, СБУ и ГПУ.
Ранее Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти 3 декабря на акцию протеста "Марш за импичмент", в ходе которого будет потребована отставка президента Украины Петра Порошенко.
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