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Гражданские активисты осудили позицию правящей Демпартии

Опубликовано : 30 ноябрь 2017 г. 14:06 | Просмотров: 343 | Категория: Страна

Инициативная группа гражданского общества осудила позицию Демпартии по вопросу проведения законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, утвержденной в результате сговора Додона и Плахотнюка.

Об этом было заявлено в ходе проведенной в четверг пресс-конференции.

Как заявил программный директор Центра политик и реформ Штефан Глигор, введенная в нарушение всех международных рекомендаций смешанная избирательная система лишит граждан своего права на репрезентативные, свободные выборы, на право оценивать тех, кого он избрал. «Мы считаем крайне необходимым консолидацию вокруг одной идеи, которая затрагивает каждого гражданина и каждую политическую партию», - объяснил Глигор выбор в пользу отмены смешанной избирательной системы.

В свою очередь бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре отметил, что в условиях захваченного государства, а также политичекого классса и СМИ «мы должны продолжить прилагать усилия, чтобы остановить внедрение смешанной системы». «Референдум - это законная, демократическая возможность», заявил Тулбуре, обвинив в правовой неграмотности депутатов-юристов ДПМ, называющих референдум «правовым нонсенсом». «Для Демпартии демократия - это юридический нонсенс», - подчеркнул Тулбуре.

По мнению Тулбуре, в результате незаконных действий правящей Демпартии «мы вышли за грани демократии мы вышли за грани политики, права, Конституции».

Гражданский активист Валериу Паша объявил, что инициативная группа объявила о начале привлечения на волонтерской основе желающих включиться в процесс сбора подписей. Желающих проявить свою гражданскую позицию призвали подключиться к процессу, посредством специально разработанного сайта numixt.com.   

Во вторник пресс-секретарь Демпартии объявил, что принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку партия отвергает инициативу гражданского общеcтва о проведении референдума об отмене смешанной избирательной системы, получившей в народе название «инициатива Додона-Плахотнюка». ДПМ назвал эту инициативу «абсурдной», заявив также, что она якобы противоречит рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

21 ноября ряд представителей гражданского общества объявили об инициировании законодательного референдума по отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона. Выйдя с инициативой о проведении законодательного референдума, общественники обратились за поддержкой ко всем политическим партиям.

Согласно ст.142 Кодекса о выборах, «республиканский референдум проводится в целях реализации власти народа и обеспечения его непосредственного участия в руководстве и управлении государственными делами».

Кодекс также уточняет, что «принятые путем республиканского референдума акты обретают юридическую силу после их подтверждения Конституционным судом и обязательны для применения на всей территории Республики Молдова».



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