Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства ...

Находившийся ранее в международном розыске за мошенничество и отмывание денег, а также выживший в результате покушения «черный банкир» Герман Горбунцов приехал из Лондона в Кишинев якобы для дачи показаний.

Точно не известно, когда Горбунцов прилетел в Кишинев, однако в эксклюзивном интервью для принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку телеканала Publika Горбунцов сообщил, что уже дал показания прокурорам, а также «выпил чаю» с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Грбунцов также заявил, что «убедился», что Плахотнюк не заказывал его убийство.

«Ренато, мы с Плахотнюком посидели и попили чаю, и твоя версия о том, что Плахотнюк — убийца, успешно провалилась», - объявил «черный банкир» в эфире телеканала Плахотнюка, обращаясь к мэру Бельц Ренато Усатому.

В этом же кратком интервью он заявил, что располагает «фактами» о том, что покушение заказал Усатый, однако называть эти факты не стал.

В свою очередь, адвокат Ренато Усатого завил, что приезд Горбунцова был срежиссирован прокурорами, которым Горбунцов был необходим «для того, чтобы задним числом устранить процессуальные нарушения в деле председателя «Нашей партии».

​Как заявил адвокат Анатолий Истрате, «теперь нам стало понятно, почему прокуроры и судьи пытались затянуть рассмотрения жалоб адвокатов Усатого о прекращении уголовного дела, возбужденного против Германа Горбунцова». Истрате добавил, что молдавская прокуратура посредством процедуры предоставления юридической помощи пытается перевести в Молдову все уголовные дела, связанные с Германом Горбунцовым.

«Правовое обоснование этому есть. Все предполагаемые организаторы, исполнители являются гражданами Молдовы. Чего у них не было, так этого потерпевшей стороны в лице Германа Горбунцова. Ведь в Молдове проще сейчас манипулировать Горбунцовым и другими людьми», - добавил Истрате.

Ранее уже сообщалось о том, что в ноябре 2016 года молдавские власти закрыли шесть уголовных дел в отношении Горбунцова взамен на клевету в отношении Усатого и обвинении его в заказе покушения на Горбунцова.

В то же время, в октябре нынешнего года, находящийся в румынской тюрьме по обвинению в этом заказном убийстве киллер Виталий Прока дал признательные показания, согласно которым заказ на убийство Горбунцова в Лондоне исходил от Владимира Плахотнюка. Прока рассказал журналистам целый ряд деталей, прямо подтверждающих его заявления. Киллер рассказал, как в 2010 году он был не только условно досрочно освобожден, будучи осужденным к пожизненному заключению, но и получил в течение дня паспорт, несмотря на непогашенную судимость. В свою очередь, молдавские прокуроры не посчитали нужным принимать во внимание признания Проки.