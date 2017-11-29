Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC) ...

Об этом заявил главный редактор агентства OMEGA Александр Петков в эфире ток-шоу Cabinetul din umbră на телеканале Jurnal TV.

По мнению Петкова, в Молдове действует «организованная преступная группировка» прокуроров, которая вместо того, чтобы представить правду, участвует в кампании по «отбеливанию» Горбунцова, развязанной телеканалами холдинга Плахотнюка. «Пусть сначала эти прокуроры нам расскажут, кем именно является этот Горбунцов. Пусть расскажет нам сам Горбунцов об известном его уголовном деле в Москве, где он был обвинен в воровстве сумок и рюкзаков на Арбате, будучи осужденным за грабеж. Пусть расскажут нам о причастности Горбунцова к преступлениям по «делу Магнитского», - отметил Петков.

В этой связи он представил копию протокола допроса бывшего сотрудника МВД России, благодаря которому была раскрыта одна из схем отмывания денег через российский банк «Крайний север».

По словам Петкова, в материалах следствия по одному из эпизодов «дела Магнитского» прямо указывается на возглавляемый Германом Горбунцовым в Молдове банк, который был основан им и его ныне осужденным российским партнером Петром Чувилиным для «проведения транзитных операций».

«Данный молдавский банк был приобретен Чувилиным и Горбунцовым для проведения транзитных операций. В феврале 2008 г. Чувилин и Горбунцов занимался какими-то махинациями через один из молдавских банков, который в свою очередь проводил денежные средства через счета российского банка КБ «Крайний север». В феврале 2008 года, следователь СК МВД России Шантин Г.А. арестовал счета КБ «Крайний север», имеющий отношение к банковским махинациям в Молдавии», - зачитал Петков материалы допроса.

«В этом официальном документе прямо представлено, в чем участвовал Горбунцов, которого сегодня нам пытаются представить, как «белоснежного», - отметил Александр Петков.

По утверждению Петкова, «в 2008 году Горбунцов был послан в Молдову специально для организации грязных финансовых махинаций». Поэтому, прокуроры, а также отставной генерал Кетрару из Национального центра по борьбе с коррупцией обязаны всем нам рассказать, чем закончилось начатое в Молдове 11 февраля 2013 года по «делу Магнитского», - добавил Петков.

Известно, что российский банк «Крайний север» являлся активным участником аферы с «деньгами Магнитского». В 2008 году банк аккумулировал на своих счетах похищенные деньги и потом переводил их за границу, в первую очередь в Молдову. Впоследствии российские власти отобрали у банка лицензию за нарушение закона об отмывании денег.