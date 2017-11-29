Подконтрольные Додону СМИ поучаствовали в организованной фальшивке против жителей Бельц
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Украинские прокуроры открыли уголовное дело по факту фальсификации документов, которые якобы предусматривали продажу бельцких рынков частной украинской компании.
Согласно так называемому соглашению, мэрия Бельц продает 5 земельных участков предназначенных под рынки украинской компании, стоимостью 5 миллионов евро. За несоблюдение договоренностей – украинская фирма подала иск в Хозяйственный суд Одессы и потребовала компенсацию в размере полумиллиона евро.
Как сообщает телеканал BTV, защищающий интересы украинской фирмы адвокат Сергей Гудков заявил, что одесские судьи отклонили иск заявителя, указав ряд несоответствий в этом деле.
Кроме того, адвокат указал на целый ряд очевидных фактов фальсификации печати предприятия, подписи ответственного лица, в результате чего компания подала жалобу в полицию по факту фальсификации документов.
Примечательно, что заявление в украинские инстанции было подано 23 ноября, а информация о предполагаемом ущербе предъявленном бельцкой мэрии появилась через день в таких СМИ как: balti.pro и vkurse.md–порталы, которые симпатизируют Партии Социалистов.
Согласно уголовному кодексу Украины, виновному в этом преступлении грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.
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