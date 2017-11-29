Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)
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Задержанный год назад Валерий Маларчук был подвергнут пыткам с целью дать ложные показания о том, что он передал деньги от мэра Бельц Ренато Усатого киллеру Виталию Проке.
Об этом Маларчук сообщил в интервью телеканалу JurnalTV, сообщив, что был вынужден дать ложные показания после трех дней пыток и угроз расправы с родственниками, поступавших со стороны прокуроров.
Согласно Маларчуку, все происходило в Национальном инспекторате расследований между 14 и 17 октября 2016, а когда он попал в ПУ №13 он официально отказался от своих заявлений.
«В записи сделанной там, мне сказали: «Валера мотай на ус, мы тебе поможем, но ты мотай на ус». Но когда я понял во что я вляпался, когда попал в ПУ №13, я официально отказался от заявлений и начал писать жалобы о применении пыток», - заявил Маларчук, подчеркнув, что все жалобы были отклонены вышестоящими прокурорами.
Кроме того, он сообщил, что время своего нахождения в инспекторате, его заставили звонить различным людям, в том числе Проке, со своего личного телефона, «они хотели, чтобы я дал показания против Ренато Усатого о том, что он якобы передал мне деньги, а я в свою очередь, должен был повлиять на Проку. Был прокурор Виталие Бусуйок, был Сырбу Октавиан, был Георге, фамилию которого я не запомнил и еще двое старше Бусуйока. Они предложили мне дать показания на видео, но тогда я отказался, заявив: хоть убейте меня, но на видео я не дам показания». Это было записано на флэшку, которую передали Бусуйку».
Он также подчеркнул, что во время нахождения в ПУ№13, пять месяцев из девяти он содержался в одиночной камере. По ночам проводили обыски, изымались документы, номера телефонов, который собирались у него.
«После того, как меня от туда вытащили, туда бросили Давида Давитяна», - заключил Маларчук.
Об этом впрочем, свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение редакции 1news.md. Из них следует, что еще в ноябре 2016 года Маларчук обратился с жалобой на пытки в Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью.
Однако в январе 2017 года, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью отказала в возбуждении уголовного дела, «за отсутствием состава преступления».
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