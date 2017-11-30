Самозванная градоначальница провалила операцию «Ёлка» (ФОТО) ...

Новогодняя ёлка, привезенная по распоряжению считающей себя «исполняющей обязанности мэра Кишинева» Сильвии Раду, вызвала своим ужасающим видом резкую критику со стороны кишиневцев.

Обещанная Сильвией Раду «самая красивая ёлка» оказалась жалким подобием хвойного вида, более похожей на подготовленное к распилу дерево.

В субботу утром, привезенную из Украины ель даже установили на центральной площади Кишинева. Однако, из-за ужасающего внешнего вида «Новогодней ёлки» даже сама Раду была вынуждена распорядиться о демонтаже привезенного некондиционного дерева.

В порыве гнева, «исполняющая обязанности мэра Кишинева» Сильвия Раду заявила, что приобретёт другую ель «за собственные деньги».

Фото: facebook.com