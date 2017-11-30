Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии ...

По мнению Додона, это событие является не только знаменательным, но «счастливым совпадением» с периодом его мандата.

«Сегодня мы отмечаем символичное Столетие, напоминающее нам о том, что молдаване всегда стремились вернуть свою независимость, восстановить государственность и быть хозяевами на собственной территории», - расценил Додон провозглашение Молдавской Демократической республики, власти которой через три с лишним месяца объявили о присоединении края к Румынии.

Несмотря на это, называющий себя сторонником молдавской государственности Игорь Додон обратился к парламенту и правительству с призывом внести дату 2 декабря в список официальных праздников страны.

По мнению историка, бывшего советника президента и депутата Марка Ткачука, Додон запустил процесс обоснования историко-правовой легитимности "Великого Объединения" Бессарабии с Румынией 27 марта 1918 года.

Ткачук отметил, что всегда чествование "Сфатул Цэрий" и утверждение о легитимности МДР твердо отстаивала румынская официальная дипломатия межвоенного периода. «Без известного голосования Сфатул Цэрий, провозгласившего "Объединение", тогдашняя Румыния даже себе не могла бы доказать, что Бессарабия вошла в лоно матери-Родины добровольно», - подчеркнул он.

В этой связи Ткачук отметил, что «теперь к этой позиции межвоенной Румынии присоединился нынешний президент Молдовы». «100 лет спустя молдавские элиты опять предали свою государственность. На это у них полномчий хватило. Приднестровье, до свидания! Аминь» - резюмировал доктор истории Марк Ткачук.

Известно, что Молдавская демократическая республика была провозглашена на территории Бессарабской губернии Российской империи 2 (15) декабря 1917 года. В декларации о ее образовании говорилось, что она входит в состав новой Российской демократической федеративной республики, как независимая республика.

О независимости МДР было объявлено 24 января (6 февраля) 2018 года представительным органом того времени Сфатул Цэрий. Менее чем через два месяца, 27 марта (9 апреля) 2018 года, тот же Сфатул Цэрий вынес решение о присоединении Бессарабии к Румынии.