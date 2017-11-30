МЕНЮ
Twitter
﻿ 82
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:32  

Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

12:50  

Самозванная градоначальница провалила операцию «Ёлка» (ФОТО)

01.12.2017  

Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)

01.12.2017  

Подконтрольные Додону СМИ поучаствовали в организованной фальшивке против жителей Бельц (ВИДЕО)

01.12.2017  

Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC)

30.11.2017  

Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

Опубликовано : 02 декабрь 2017 г. 17:32 | Просмотров: 821 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон провел торжественное собрание в честь 100-летия провозглашения Молдавской демократической республики.

По мнению Додона, это событие является не только знаменательным, но «счастливым совпадением» с периодом его мандата.

«Сегодня мы отмечаем символичное Столетие, напоминающее нам о том, что молдаване всегда стремились вернуть свою независимость, восстановить государственность и быть хозяевами на собственной территории», - расценил Додон провозглашение Молдавской Демократической республики, власти которой через три с лишним месяца объявили о присоединении края к Румынии.

Несмотря на это, называющий себя сторонником молдавской государственности Игорь Додон обратился к парламенту и правительству с призывом внести дату 2 декабря в список официальных праздников страны.

По мнению историка, бывшего советника президента и депутата Марка Ткачука, Додон запустил процесс обоснования историко-правовой легитимности "Великого Объединения" Бессарабии с Румынией 27 марта 1918 года.

Ткачук отметил, что всегда чествование "Сфатул Цэрий" и утверждение о легитимности МДР твердо отстаивала румынская официальная дипломатия межвоенного периода. «Без известного голосования Сфатул Цэрий, провозгласившего "Объединение", тогдашняя Румыния даже себе не могла бы доказать, что Бессарабия вошла в лоно матери-Родины добровольно», - подчеркнул он.

В этой связи Ткачук отметил, что «теперь к этой позиции межвоенной Румынии присоединился нынешний президент Молдовы». «100 лет спустя молдавские элиты опять предали свою государственность. На это у них полномчий хватило. Приднестровье, до свидания! Аминь» - резюмировал доктор истории Марк Ткачук.

Известно, что Молдавская демократическая республика была провозглашена на территории Бессарабской губернии Российской империи 2 (15) декабря 1917 года. В декларации о ее образовании говорилось, что она входит в состав новой Российской демократической федеративной республики, как независимая республика.

О независимости МДР было объявлено 24 января (6 февраля) 2018 года представительным органом того времени Сфатул Цэрий. Менее чем через два месяца, 27 марта (9 апреля) 2018 года, тот же Сфатул Цэрий вынес решение о присоединении Бессарабии к Румынии.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии ...

Просмотров: 817
Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)

Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3946
Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC)

Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC) ...

Просмотров: 2729
Представителям Додона напомнили об их вкладе в нынешнюю ситуацию с тарифами

Представителям Додона напомнили об их вкладе в нынешнюю ситуацию с тарифами ...

Просмотров: 4000
Усатый: Понятно почему Демпартия боится референдума

Усатый: Понятно почему Демпартия боится референдума ...

Просмотров: 2740
Партия Плахотнюка противится проведению референдума об отмене смешанной избирательной системы

Партия Плахотнюка противится проведению референдума об отмене смешанной избирательной системы ...

Просмотров: 1425


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18333
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22679
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3140
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3035
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 52087
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 25990
В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

Просмотров: 24580
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18333
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16098
Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Просмотров: 13323
Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Просмотров: 12564
Додон сожалеет об обвинении Плахотнюка в организации заказного убийства

Додон сожалеет об обвинении Плахотнюка в организации заказного убийства

Просмотров: 12297
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6292
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10495
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11827
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9465
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9326
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

01.12.2017  Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)
01.12.2017  Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC)
29.11.2017  Представителям Додона напомнили об их вкладе в нынешнюю ситуацию с тарифами
ЛЮДИ
Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

21.11.2017  Гражданское общество инициировало референдум по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка
15.11.2017  Учителей оставили без зарплат после их повышения
04.11.2017  Петков: Преступления Плахотнюка не могут оставаться без реакции со стороны европейских структур
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства

Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства

29.11.2017  96-летний бывший эсэсовец приговорен к тюремному заключению за причастность к уничтожению людей в Освенциме
28.11.2017  Судья, арестовавший психически больного Брагуцэ, был полностью реабилитирован
24.11.2017  Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (5)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank