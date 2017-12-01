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Молдавские власти задержали соратника Михаила Саакашвили (ФОТО)

Опубликовано : 03 декабрь 2017 г. 17:15 | Просмотров: 284 | Категория: Власть

Пограничная полиция Молдовы задержала соратника украинского оппозиционного лидера Украины Михаила Саакашвили Вано Надирадзе.

Молдавские полицейские провели спецоперацию по задержанию Надирадзе, который был задержан в 20-ти метрах от молдо-украинской границы утром 3 декабря, в день, когда в Киеве по инициативе Саакашвили собиралась акция с требованием об импичменте президента Украины. Власти Молдовы избрали в качестве меры пресечения для соратника Михаила Саакашвили - задержание  на 72 часа.

Примечательно, что МВД Украины сообщило о том, что задержание являлось результатом «совместной спецоперации пограничных ведомств двух стран».

Известно, что Вано Надирадзе  был задержан 17 ноября в Киеве неизвестными, вместе с другими сторонниками Михаила Саакашвили и выдворен в тот же день из Украины.

Тогда, Михаил Саакашвили заявил, что его соратники были незаконно похищены спецназом. В свою очередь, украинские спецслужбы сообщили, что депортировали сторонников Саакашвили в связи с тем, что «деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины».



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