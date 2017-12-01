В Киеве прошел «Марш за импичмент» президента Порошенко (ФОТО) ...

Акция состоялась по призыву лидера «Движения новых сил», экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, а основным требованием протестующих было требование об отставке президента Украины Петра Порошенко.

По словам организаторов проведенного в центре Киева Марша, в нем участвовали от 15 до 50 тысяч человек. В свою очередь, правоохранительные органы и провластные СМИ объявили о том, что в акции приняли участие от тысячи до 5 тысяч человек.

Участники акции скандировали: «Импичмент!», «Банду – вон!», «Киев – вставай!»,

На подступах к окруженной полицейскими и нацгвардейцами президентской администрации протестующие с криками «Позор» выбросили и растоптали плакаты с невыполненными предвыборными обещаниями президента Петра Порошенко.

Протестующие потребовали принять закон «Об импичменте президента Украины», а также подтвердили ранее выдвинутые требования – отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и утвердить новую избирательную систем.

Выступая на митинге на Европейской площади Михаил Саакашвили сообщил, что возглавляемое им «Движение новых сил» вместе с другими организациями создают комитеты по импичменту во всех регионах Украины и анонсировал новый митинг 10 декабря уже на Майдане Независимости, если за неделю не будут выполнены выдвинутые ранее к власти требования.

Саакашвили сообщил журналистам, что власти установили специальную аппаратуру для подавления сигнала GSM с целью препятствовать прямым трансляциям, которые ведут участники акций протеста со своих мобильных телефонов через соцсети.