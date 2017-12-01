МЕНЮ
Twitter
﻿ 61
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:01  

Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

03.12.2017  

В Киеве прошел «Марш за импичмент» президента Порошенко (ФОТО)

03.12.2017  

Молдавские власти задержали соратника Михаила Саакашвили (ФОТО)

02.12.2017  

Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

02.12.2017  

Самозванная градоначальница провалила операцию «Ёлка» (ФОТО)

01.12.2017  

Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

Опубликовано : 04 декабрь 2017 г. 10:01 | Просмотров: 433 | Категория: Власть, Криминал

Министр внутренних дел Александр Жиздан настаивает, что в деле о забитом до смерти арестанте СИЗО МВД Андрея Брагуцэ полицейские действовали «по закону».

Об этом Жиздан заявил в интервью государственному агентству Moldpres.

По мнению главы МВД, полицейские не причастны к избиению впоследствии скончавшегося    подследственного Брагуцэ.

«На видеокадрах вы могли увидеть, что не полиция его избивала. Тогда, когда он был задержан, и это, думаю, видели все, полицейские действовали в рамках закона. Конечно, огромная проблема была в Изоляторе, там, где не было доложено о нарушении закона, и где, возможно, не последовало должной реакции», - заявил Жиздан. Министр считает, «этот урок усвоенным, со всем последствиями, как в плане имиджа, так и для тех, кто там работал».

Примечательно, что глава МВД заявил «о невиновности полицейских» на фоне идущего судебного процесса, в котором трое сотрудников МВД проходят в качестве обвиняемых.

Распространенные ранее видеокадры избиения заключенного в СИЗО Андрея Брагуцэ шокировали молдавское общество в том числе и бездействием полицейских, наблюдавших за избиением с мониторов.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца, страдавшего тяжелым психическим заболеванием.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.


Код видео:

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО) ...

Просмотров: 437
Молдавские власти задержали соратника Михаила Саакашвили (ФОТО)

Молдавские власти задержали соратника Михаила Саакашвили (ФОТО) ...

Просмотров: 2200
Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии

Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии ...

Просмотров: 2954
Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)

Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО) ...

Просмотров: 4946
Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC)

Власти Молдовы скрывают документы о причастности Горбунцова к «делу Магнитского» (DOC) ...

Просмотров: 3168
Представителям Додона напомнили об их вкладе в нынешнюю ситуацию с тарифами

Представителям Додона напомнили об их вкладе в нынешнюю ситуацию с тарифами ...

Просмотров: 4214
КРИМИНАЛ
Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО) ...

Просмотров: 435
Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства

Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства ...

Просмотров: 4829
96-летний бывший эсэсовец приговорен к тюремному заключению за причастность к уничтожению людей в Освенциме

96-летний бывший эсэсовец приговорен к тюремному заключению за причастность к уничтожению людей в Освенциме ...

Просмотров: 1057
Судья, арестовавший психически больного Брагуцэ, был полностью реабилитирован

Судья, арестовавший психически больного Брагуцэ, был полностью реабилитирован ...

Просмотров: 1900
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО) ...

Просмотров: 52476
Судьи и прокуроры освободили из-под стражи арестованных за торговлю наркотиками полицейских (ФОТО)

Судьи и прокуроры освободили из-под стражи арестованных за торговлю наркотиками полицейских (ФОТО) ...

Просмотров: 6748


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18394
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22703
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3165
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3049
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 52476
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 27491
В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

Просмотров: 24619
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18394
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16128
Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Просмотров: 13347
Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Просмотров: 12669
Плахотнюк озвучил указание о расправе с теми, кто распространял свидетельство его причастности к организации заказного убийства

Плахотнюк озвучил указание о расправе с теми, кто распространял свидетельство его причастности к организации заказного убийства

Просмотров: 12050
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6307
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10516
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11841
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9476
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9331
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

03.12.2017  Молдавские власти задержали соратника Михаила Саакашвили (ФОТО)
02.12.2017  Додон считает национальным праздником первый этап присоединения Бессарабии к Румынии
01.12.2017  Прокуроры пытками «выбивали» фальшивые показания против Ренато Усатого (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

21.11.2017  Гражданское общество инициировало референдум по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка
15.11.2017  Учителей оставили без зарплат после их повышения
04.11.2017  Петков: Преступления Плахотнюка не могут оставаться без реакции со стороны европейских структур
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)

30.11.2017  Горбунцов «попил чаю» с обвиненным в заказе собственного же убийства
29.11.2017  96-летний бывший эсэсовец приговорен к тюремному заключению за причастность к уничтожению людей в Освенциме
28.11.2017  Судья, арестовавший психически больного Брагуцэ, был полностью реабилитирован



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank