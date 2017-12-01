Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО) ...

Министр внутренних дел Александр Жиздан настаивает, что в деле о забитом до смерти арестанте СИЗО МВД Андрея Брагуцэ полицейские действовали «по закону».

Об этом Жиздан заявил в интервью государственному агентству Moldpres.

По мнению главы МВД, полицейские не причастны к избиению впоследствии скончавшегося подследственного Брагуцэ.

«На видеокадрах вы могли увидеть, что не полиция его избивала. Тогда, когда он был задержан, и это, думаю, видели все, полицейские действовали в рамках закона. Конечно, огромная проблема была в Изоляторе, там, где не было доложено о нарушении закона, и где, возможно, не последовало должной реакции», - заявил Жиздан. Министр считает, «этот урок усвоенным, со всем последствиями, как в плане имиджа, так и для тех, кто там работал».

Примечательно, что глава МВД заявил «о невиновности полицейских» на фоне идущего судебного процесса, в котором трое сотрудников МВД проходят в качестве обвиняемых.

Распространенные ранее видеокадры избиения заключенного в СИЗО Андрея Брагуцэ шокировали молдавское общество в том числе и бездействием полицейских, наблюдавших за избиением с мониторов.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца, страдавшего тяжелым психическим заболеванием.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.