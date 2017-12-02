Плахотнюк напросился на встречу с генсеком Совета Европы (ФОТО) ...

Олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк был включен в состав молдавской правительственной делегации, приехавшей в Совет Европы для доклада о состоянии дел в области демократии и прав человека в Молдове.

Пресс-служба Демпартии практически мгновенно после того, как вылетевшая частным авиа-чартером делегация посетила генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, распространила сообщение о том, что «председатель ДПМ Владимир Плахотнюк встретился с генеральным секретарем Совета Европы».

В то же время, на фотографиях с мероприятия видно, что Плахотнюку на этой встрече было отведено второстепенное место, после министра иностранных дел и министра юстиции. Несмотря на это, пропагандисты ДПМ заверяют, что Плахотнюк успел «подчеркнуть важность партнерства межу Молдовой и Советом Европы, а также поддержки, которая оказывается нашей стране».

Согласно сообщению пресс-службы ДПМ, Плахотнюк якобы заявил, что «все, что касается прав человека и функционирования юстиции – очень важно для Молдовы».

Демпартия пока не сообщала, в каком качестве Плахотнюк был включен в состав официальной делегации Молдовы в Совет Европы.

Известно, что делегация вылетела из Кишинева утром в воскресенье чартерным рейсом одной из турецких авиакомпаний. Самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X с бортовым регистрационным номером TC-KMR прилетел в Кишинев из Стамбульского аэропорта Sabiha Gokcen примерно в 8 часов утра. Спустя два часа, этот борт вылетел рейсом в Женеву с 9-ью пассажирами, среди которых были олигарх Владимир Плахотнюк и министр юстиции Владимир Чеботарь.

Правительство Молдовы пока не сообщало, кто оплатил чартерный авиарейс для молдавской делегации.