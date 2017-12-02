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Чубашенко: Любые встречи с Плахотнюком девальвируют все провозглашаемые Европой «принципы и ценности»

Опубликовано : 04 декабрь 2017 г. 19:28 | Просмотров: 492 | Категория: Аналитика сети

Плахотнюк может добавить к своим 155 см еще 4-5 см за счет высоких каблуков. К 3% рейтинга его ДПМ могут дорисовать еще какие-то цифры за счет фальсификации выборов, подкупа избирателей, шантажа и запугивания конкурентов, манипуляций с избирательной системой. Но Плахотнюк никогда — никогда — не сможет выиграть выборы по-честному, в результате подлинной народной поддержки. Ему это просто не дано от природы, и он не может это купить ни за какие деньги.

Очевидец поделился впечатлениями от одного из последних больших дипломатических приемов в Кишиневе. Сотни людей — послы и резиденты, депутаты и министры, бизнесмены и лидеры политических партий, сливки «civil society», деятели науки и культуры — гудят, как пчелиный рой. В какой-то момент в зале появляется Плахотнюк. Он, как ледокол, раскалывает эту гламурную толпу, и как магнит, притягивает к себе VIP-гостей. Все хотят пообщаться с «сильным человеком Молдовы», пожать ему руку, выразить почтение, договориться о встрече. При этом большинство прекрасно осведомлено о бандитской репутации Плахотнюка и отлично понимает, что Молдова — это захваченное государство, и что захвачено оно Плахотнюком. Всем ясно, что выступающие на приеме премьер-министр, или спикер, или глава внешней политики, как и добрая половина отечественной составляющей участников приема — все это члены одной большой Семьи, во главе которой стоит он, главный «Демиург», «Кукловод», «Координатор», к которому тянутся все ниточки молдавских политики, бизнеса, государственной машины, юстиции, криминального мира, и что это он, который «спит три часа в сутки», безостановочно и умело дергает за эти ниточки, в результате чего все только и приходит в движение в этом театре теней под названием «Республика Молдова».

«Вы слышали: Плахотнюк занялся решением приднестровской проблемы?.. А это правда, что Плахотнюк покупает у «Фенозы» электросети?.. Говорят, Плахотнюк продает «Молдтелеком»… Скоро Плахотнюк снова полетит в Госдеп… Что бы ни говорили, у Плахотнюка сохранились связи с Путиным… Как вы думаете, Плахотнюк оставит смешанную систему или вернется к пропорциональной?.. Скоро Плахотнюк скупит весь квартал между Армянской и Болгарской, он уже прорыл тоннель от своего дома к новому офису ДПМ, который забрал у Воронина… Плахотнюк снова попытается стать премьером… Плахотнюк еще не решил, с кем делать альянс в новом парламенте — с Санду или с Додоном… Есть ли смысл Плахотнюку сажать в тюрьму президента?..».

Когда слушаешь все это, складывается впечатление, что речь идет о каком-то монархе эпохи абсолютизма, или о военном диктаторе, или о наркобароне, контролирующем небольшую латиноамериканскую страну, или, на худой конец, о всенародном избранном 95% избирателей демократическом лидере. Но все знают, что у ДПМ Плахотнюка рейтинг в 3%, что у него самого антирейтинг в 95%, что по-честному он никогда не выигрывал, и никогда не сможет выиграть никакие выборы, что его называют сутенером, гангстером, заказчиком убийств и наркоманом, рейдером и беспредельщиком… продолжите этот перечень сами.

При этом, что очень нелепо и смешно, считается, что Плахотнюк возглавляет «проевропейский» режим. Западные дипломаты, регулярно посещающие штаб-квартиру Плахотнюка, потому что, как оправдываются они, он «влиятельный человек, который решает вопросы», наверное, тщательно и брезгливо моют руки после встреч с олигархом. Но факт остается фактом: иностранцы волей-неволей вынуждены общаться с «решальщиком» с криминальной репутацией для продвижения в Молдове и в регионе своих геополитических интересов. Это унизительно для Европы, и это со старта девальвирует все провозглашаемые ею «принципы и ценности». Не могут быть хорошими «принципы и ценности», ради продвижения которых приходится делать главную ставку на гангстеров. Подобная практика свидетельствует не только о вырождении молдавской политики, но и о деградации политики европейской.

Представители «civil society», финансируемых иностранными правительствами «неправительственных организаций» и «независимой прессы» без устали, наверное, даже искренне, разъясняют: происходящее — это, конечно, отклонение от нормальности, это не совсем правильная европейская интеграция, лес рубят — щепки летят, но направление движения в целом верное, альтернатива, Путин с его гибридными танками и хакерами, еще хуже, рано или поздно на смену плохой проевропейской власти придет хорошая, Плахотнюка при первой же возможности сольют его же нынешние западные покровители, в Молдове будут проведены настоящие демократические реформы, страна выполнит свое домашнее задание, ЕС примет ее в свои ряды, гостарбайтеры вернутся домой, и все мы заживем богато, достойно и счастливо. Так говорят жрецы нового языческого культа — «Секты свидетелей евроинтеграции», современного молдавского карго-культа. Но горькая правда состоит в том, что происходящее — это не отклонение от нормы, это и есть норма жизни при той системе, которая установлена в Молдове, и не только в ней, за последнюю четверть века. Либерально-буржуазная демократия, тем более, в Молдове, с ее развитыми родоплеменными отношениями, не может быть другой. Диктатура капитала только и способна порождать такие олигархические режимы, как «проевропейско-плахотнюковский». Когда покупается и продается все, почему государство, пронизанное трайбалистскими узами, должно быть исключением? Купить и эксплуатировать государство, грабить миллионы сознательно и планомерно доведенных до нищеты рабов, промывать им мозги с помощью своей же пропагандистской машины по тотальному оболваниванию населения, подавлять инакомыслие с помощью ручной юстиции, раскалывать и разбивать на атомы общество, чтобы оно, утратив остатки человеческого достоинства и всякую способность к сопротивлению, никогда не поднялось с колен, не объединилось, даже не думало об изменении системы — это будет покруче, чем какие-то банальные торговля наркотиками, оружием, отмывание денег или проституция. При этом ты еще и называешься политиком, и даже государственным деятелем. С тобой встречаются главы иностранных государств, к тебе на поклон выстраивается очередь зарубежных послов и местных аборигенов, для которых ты — один из немногих оставшихся источников не просто существования, но и вообще выживания. Такой адреналин бьет в голову сильнее, чем три дорожки кокаина… Но вернемся к нашим баранам.

При всей своей кажущейся всесильности Плахотнюк не может — и никогда не сможет — решить одну главную для себя проблему. У Плахотнюка никогда не будет народной любви. Напротив, он добился — и делает все, чтобы она сохранялась — стойкой народной ненависти.

Казалось бы, у Плахотнюка есть все — карманные президент, парламент и правительство, партии, бизнес, деньги, СМИ, НПО и ЧВК, прокуроры и судьи, зарубежные «партнеры по развитию» и местная «интеллектуальная» обслуга, — но Плахотнюк не может сделать одной простой вещи: он не может просто выйти к людям, просто, самому, без охраны, пройти по улице Кишинева или сесть за руль небронированной машины и поехать в село. Потому что Плахотнюк знает, что его все ненавидят — и ему страшно. Он знает, что большинство из тех, с кем он встретится, будут его проклинать, будут в него плевать, будут его пинать и топтать. Он не может выйти на улицу без охраны, точно так же, как он не может произнести, не запинаясь, элементарный трехминутный текст без телесуфлера. Он, привыкший держать все под контролем, не может войти в неконтролируемую толпу без предварительной зачистки его охраной близлежащих кварталов, потому что он боится получить или просто в морду от обычных людей, или нож в спину, или девять грамм в сердце от своих многочисленных врагов, от бывших партнеров, у которых он отнял власть и деньги, бросил в тюрьму, которым он поломал жизнь и здоровье.

Плахотнюк может добавить к своим 155 см еще 4-5 см за счет высоких каблуков. К 3% рейтинга его ДПМ могут дорисовать еще какие-то цифры за счет фальсификации выборов, подкупа избирателей, шантажа и запугивания конкурентов, манипуляций с избирательной системой. Но Плахотнюк никогда — никогда — не сможет выиграть выборы по-честному, в результате подлинной народной поддержки. Ему это просто не дано от природы, и он не может это купить ни за какие деньги.

В условиях, когда Плахотнюк может добавить себе рейтинга не больше, чем роста, он принял вполне естественное для себя решение — опускать всех остальных до своего уровня, убивая всю партийную систему в Молдове, уничтожая тех особо упрямых, странных идеалистов, которые почему-то отказываются прийти к нему на поклон. Это и есть его норма: все захватить, все купить, все контролировать, и уничтожать, убивать все, что еще осмеливается ему сопротивляться.

Гламурная публика, собирающаяся на дипломатические приемы, как на пир во время чумы, может, конечно, и дальше делать Плахотнюка как как бы рукопожатным, как бы летитимным. Но стерильными ритуалами местной «Секты свидетелей евроинтеграции» и ее зарубежных «епископов» циничное и жестокое «mafia state» не одолеть. Молотить и дальше кулаками воздух, изображая «борьбу с режимом», бессмысленно. Против лома нет приема…

Источник: ciubasenco.md



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