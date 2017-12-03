Спецслужбы Украины ворвались в квартиру Саакашвили и проводят обыск (ФОТО) ...

В киевской квартире лидера «Движения новых сил», экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили проходит обыск. Дверь квартиры была выломана представителями Службы безопасности Украины.

О проводимом обыске сообщил в соцсетях соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.

«У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костьольна 7, кв 32. Собираемся!», - написал он в Фэйсбуке.

К дому подтянуты десятки вооруженных представителей милиции и СБУ.

Представители власти не допускают адвокатов и ограничили передвижение вблизи дома, где проходит обыск.

Власти Украины пока не сообщали об основаниях проводимых мероприятий в отношении Михаила Саакашвили.

Также, неизвестно точное место нахождения политика.

По некоторым данным, он ужебыл задержан и на него надеты наручники. Его телефон не отвечает.