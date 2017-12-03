Михаил Саакашвили обратился к украинцам перед своим арестом (ВИДЕО)
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Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обратился к украинцам перед тем, как был арестован представителями Службы безопасности Украины и генпрокуратуры.
Свое обращение Саакашвили сделал с крыши дома, полностью оцепленного представителями спецподразделений милиции и СБУ.
Саакашвили заявил, что обыск в его квартире и его арест проходят по заказу президента Украины Петра Порошенко, обвиненного им в воровстве и предательстве интересов Украины.
С утра вторника спецслужбы заблокировали квартиру Саакашвили в Киеве, начав в ней обыски. Известно, что к Саакашвили не допускают адвокатов.
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