Михаил Саакашвили обратился к украинцам перед своим арестом (ВИДЕО) ...

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обратился к украинцам перед тем, как был арестован представителями Службы безопасности Украины и генпрокуратуры.

Свое обращение Саакашвили сделал с крыши дома, полностью оцепленного представителями спецподразделений милиции и СБУ.

Саакашвили заявил, что обыск в его квартире и его арест проходят по заказу президента Украины Петра Порошенко, обвиненного им в воровстве и предательстве интересов Украины.

С утра вторника спецслужбы заблокировали квартиру Саакашвили в Киеве, начав в ней обыски. Известно, что к Саакашвили не допускают адвокатов.