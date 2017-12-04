В Швейцарии скончался последний король Румынии ...

Король Михай I умер 5 декабря в Швейцарии в возрасте 96 лет. О смерти Михая I сообщили представители королевской семьи.

Правительство Румынии объявило трехдневный траур. Михай I будет похоронен в Куртя де Арджеш, рядом со своей супругой Анной, скончавшейся в августе минувшего года.

В марте 2016 года у последнего румынского монарха была диагностирована хроническая лейкемия, он отказался от полномочий в пользу своей старшей дочери Марии.

Михай родился 25 октября 1921 года. На трон он вступил в 1927 году в шестилетнем возрасте после смерти своего деда Фердинанда I Гогенцоллерн-Зигмаринена, поскольку его отец Кароль II отрекся от престола и уехал за границу. Впрочем, через несколько лет Кароль вернулся в Румынию, сместил сына с трона и стал править страной. Вновь стать королем Михаю удалось только в 1940 году после переворота, устроенного маршалом Антонеску.

Во время своего второго царствования он вывел Румынию из гитлеровской коалиции, за что был награжден советским орденом «Победа».

Михай I был представителем династии Гогенцоллернов. Он правил Румынией в 1927–1930-м и в 1940–1947 годах. Был изгнан из страны после отмены монархии коммунистами, возможность вернуться на родину получил только в середине 90-х годов. Ему была возвращена часть собственности, а также титул бывшего главы государства.