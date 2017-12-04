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В Киеве протестующие высвободили арестованного Михаила Саакашвили (ФОТО)

Опубликовано : 05 декабрь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 339 | Категория: Мир

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве. Рядом с домом политика собрались его сторонники, которые после столкновений с полицией сумели его отбить и вместе с ним пришли к стенам Верховной рады.

Би-би-си представило хронологию событий, которые еще продолжаются вечером во вторник, переместившись к зданию Верховной радой Украины, где на многотысячном митинге протестующие под руководством Михаила Саакашвили требуют отставки президента Петра Порошенко и Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как сообщает Би-би-си, утром бывшего губернатора и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили задержали в Киеве в ходе следственных действий, которые проводятся украинской генпрокуратурой.

Саакашвили задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) после обысков в его киевской квартире. На странице в "Фейсбуке" велась видеотрансляция, на которой было видно, как после начала обысков политик поднялся на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть.

Затем внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак сообщил в телеэфире, что "спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома". После задержания Саакашвили вывели из здания на улице Костельной и силой посадили в микроавтобус.

После задержания Саакашвили его сторонники попытались построить баррикады и разобрать брусчатку.

Рядом с домом политика произошли столкновения протестующих с полицией. Они бросали петарды и дымовые шашки, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Как передает корреспондент Би-би-си, протестующие начали промывать глаза и пить молоко, так как считается, что оно помогает при попадании газа в глаза или дыхательные пути. Также активисты обклеили стикерами с митинга Саакашвили микроавтобус СБУ и пробили ему колеса.

Украинские силовики пытались взять автомобиль с Саакашвили, который так и не отъехал от его дома, в кольцо. Толпа протестующих скандировала слово "отставка". Их точное число корреспондент Би-би-си назвать затруднился, но речь идет минимум о нескольких сотнях человек.

В итоге сторонники Саакашвили все же сумели вытащить его из микроавтобуса, разбив окна и сломав дверь, после чего исполнили украинский гимн.

Затем активисты через Майдан повели политика к Верховной раде, возле которой украинские силовики уже выставили оцепление.

Выступая около парламента, Саакашвили призвал граждан Украины выйти на площадь, передает корреспондент Би-би-си. "Из регионов люди уже едут", - сказал он.

Прокуратура Киева начала уголовное производство в связи с освобождением задержанного Саакашвили народными депутатами. Пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец сказала каналу "112 Украина", что их действия расцениваются как вмешательство в действия правоохранительных органов.

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила агентству Интерфакс, что, вопреки сообщениям прессы, ведомство не принимало самостоятельного участия в обысках и задержании и лишь оказывало поддержку сотрудникам генеральной прокуратуры.

В сообщении ведомства уточняется, что Саакашвили подозревают в содействии преступным организациям. Адвокат политика Павел Богомазов заявил агентству ТАСС, что его клиента якобы обвиняют в попытке свержения конституционного строя, но подтверждения эта информация пока не нашла.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы финансировал антиправительственные митинги в Киеве на средства, полученные от окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Он был отстранен от власти в 2014 году и уехал в Россию.

Луценко сказал журналистам, что Саакашвили получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко полмиллиона долларов "в обмен на интересы членов ОПГ". Генпрокурор обнародовал аудиозапись, на которой соратник Саакашвили разговаривает с доверенным лицом Курченко.

"После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко", - заявил Луценко.

Саакашвили назвал обвинения в связях с бизнесменом "абсолютным фейком". "С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой, зато я хорошо знаю [президента России Владимира] Путина, нужно было сразу с ним разговор выкладывать", - пошутил он в "Фейсбуке".

После чего генпрокурор повторил версию о Курченко, выступая в Верховной раде. По его словам, сотрудники СБУ выявили контакты бизнесмена с помощником Саакашвили Сиверионом Дангадзе, во время которых обсуждалось, сколько средств нужно выделить на организацию протестов с целью свержения действующей власти на Украине, "реванша пророссийских сил" и возвращение активов Курченко.

Депутатам показали видео, на котором двое людей, ругаясь, передают друг другу деньги якобы от Курченко. В воскресенье Донгадзе был задержан, при нем нашли часть денег, добавил генпрокурор. Ему предъявили подозрение по статьям о сотрудничестве с преступными организациями и госизмене.

В заключении Луценко призвал Саакашвили проявить мужество и утром добровольно явиться к следователю.

Бывший президент Грузии и глава Одесской области перешел в оппозицию к президенту Петру Порошенко после того, как тот правил его в отставку с поста губернатора.

Порошенко лишил его гражданства Украины, Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца.

У Саакашвили есть разрешение на пребывание на Украине до декабря, оно было выдано миграционной службой страны.



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