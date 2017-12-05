Освобождение Саакашвили (ВИДЕО) ...

На видеокадрах видно, как против уже высвобождаемого из машины Саакашвили один из сотрудников СБУ применил слезоточивый газ.

Саакашвили был арестован утром во вторник в собственной квартире, дверь которой была выбита сотрудниками спецслужб и генпрокуратуры Украины.

В течение часа после начала задержания, по призыву в соцсетях у дома, где проживает Саакашвили, собрались тысячи его сторонников, оказавших сопротивление спецслужбам.