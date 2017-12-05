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Партия Плахотнюка обвинена в намерении освободить от ответственности участников кражи миллиарда

Опубликовано : 05 декабрь 2017 г. 18:34 | Просмотров: 1823 | Категория: Власть

Инициатива Демпартии о декриминализации экономических преступлений преследует цель освободить от ответственности участников «кражи века».

Как сообщает Moldnews, об этом в соцсетях написал председатель «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатого.

«Сначала мафия заставила граждан возвращать миллиард, который она украла, а теперь готовит поправки в Уголовный кодекс, чтобы освободить от ответственности исполнителей кражи. Они должны всплыть во втором отчёте Kroll, и если поправки в УК примут раньше его появления, виновные смогут избежать наказания. Поправки предусматривают освобождение от уголовной ответственности по ряду нарушений в банковском секторе», - написал Усатый.

«Мы фактически столкнулись с молдавским аналогом румынского «закона юстиции», против которого уже год протестуют сотни тысяч граждан соседней страны. Там хотят амнистировать воров из PSD, здесь - из PDM», - подчеркнул он.

В итоге председатель «Нашей партии» отметил, что «если у нас ещё осталось хоть какое-то чувство справедливости, надо протестовать. В Румынии протесты, в которых нет явных политических лидеров, поддерживает президент, выступивший против банды. Наш президент с бандой заодно. Интересно, он подпишет эти поправки в УК сам или снова сдаст президентуру в аренду Канду на 2 часа?».

Инициатива о декриминализации экономических преступлений была выдвинута Демпартией. Впоследствии Министерством юстиции был разработан законопроект, который предусматривает по некоторым статьям смягчение наказания, а также возможность «мирового соглашения» с государством по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса.



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