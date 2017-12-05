Государство поддерживает бизнес одного из «денежных мешков» Демпартии ...

Фирма Construct Agent Grup депутата-демократа Евгения Никифорчука за три года выиграла крупные государственные тендеры на сумму в несколько миллионов леев.

Примечательно, что первый тендер стоимостью 2,8 млн леев компания выиграла всего через три месяца после своего открытия в родном для депутата Флорештском районе - сообщает портал Newsmaker со ссылкой на Moldovacurata.md.

Депутат от Демпартии Евгений Никифорчук, получивший мандат в начале 2015 года (в партии он с 2011 года - NM.), владеет несколькими компаниями, в том числе строительной Construct Agent Grup. Фирма была основана в 2015 году и уже спустя три месяца после открытия выиграла первый госконтракт на 2,8 млн леев.

Компания Construct Agent Grup выиграла тендер «по энергетической модернизации здания гимназии «Константина Стере», организованный мэрией села Чирипкэу Флорештского района. Мэр села, также демократ Михаил Донос говорил, что в тендере участвовало минимум пять компаний. На вопрос о том, как контракт получила компания без опыта, он сказал, что у компании были до этого выполненные работы. «В Кантемирском районе, насколько я помню, мы были со специалистом и видели, как качественно выполнены работы. Я доволен тем, как все сделали. Котельную должны запустить, но мы пока не спешим и в этом сезоне еще работаем на газовом отоплении. Весной мы протестируем биомассу», — сказал Донос.

По его мнению, факт того, что компания принадлежит депутату Никифорчуку, никак не повлиял на тендер. Михаил Донос сказал, что ни разу не видел депутата Никифорчука, а только прораба компании, который занимался строительством.

Следующие два тендера фирма, принадлежащая Никифорчуку, выиграла от Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA). В декабре прошлого года компания получила госзаказ на ремонт 17 этажа AIPA на 690 тыс. леев (судя по всему речь идет о здании минсельхоза — NM). В конкурсе участвовало 10 компаний. В AIPA отказались предоставить информацию о рабочей группе, отобравшей победителя.

Через несколько дней компания заключила с AIPA контракт на 101 тыс. леев, но уже без тендера.

Также в прошлом году Construct Agent Grup получила контракт на замену дверей и окон в районной больнице Шолданешт. А в начале года заключила контракт с Национальным Олимпийским Комитетом (НОК) на 1,4 млн леев. НОК, отметим, руководит депутат-демократ Николае Журавский.

В конкурсе участвовали три фирмы, но две из них отстранили, так как они предложили высокие цены. В ответе Журавского об этом тендере говорится, что речь идет о ремонте Олимпийского дома, «проекте души от НОК». Он также добавил, что это очень сложный проект, учитывая аварийность здания.

Депутат Никифорчук не ответил на запрос журналиста Moldovacurata.md