В отношении России введено «олимпийское эмбарго» ...

Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает Би-би-си, российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.

«Приглашенные спортсмены будут участвовать (в индивидуальных или командных соревнованиях) под титулом "Олимпийский спортсмен из России". Они будут соревноваться только под этим именем и под Олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет исполнен на каждой церемонии», - говорится в пресс-релизе МОК.

В пресс-релизе МОК сказано, что выводы доклада комиссии Сэмуэля Шмида с фактической и правовой точки зрения подтверждают "систематическое манипулирование системой борьбы с допингом" в России.

Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг. Оно означает, что на Олимпиаде-2018 не будет российского флага и гимна, а российские спортсмены, чистоту которых подтвердит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации соответствующих видов спорта, смогут выступить в Пхеньчхане в нейтральной форме.

Согласно решению МОК, ни один из чиновников минспорта России не получит аккредитацию на Играх в Корее. Поехать в Пхенчхан не смогут тренеры и врачи, чьи спортсмены когда-либо были пойманы на допинге.

В пресс-релизе так же говорится, что экс-министра спорта, вице-премьер России Виталий Мутко и экс-замминистра спорта Юрий Нагорных отстранены от участия во всех будущих Олимпиадах. Глава оргкомитета по проведению Олимпиады-2014 в Сочи Дмитрий Чернышенко, который в настоящий момент возглавляет холдинг "Газпром-Медиа", отстранен от участия в координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

Кроме того, по решению исполкома МОК, Россия должна возместить все расходы, связанные с антидопинговым расследованием.

От России на заседании выступили глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Жуков потерял свое место в МОК.