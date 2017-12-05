Ренато Усатый сообщил о планах Плахотнюка по его физическому устранению ...

Об этом Ренато Усатый заявил в своем видеообращении в социальных сетях, отметив, что задача по устранению Усатого поставлена Плахотнюком пред его доверенным лицом - главой МВД Александром Жизданом.

Усатый сообщил, что согласно ставшей ему известной информации из окружения олигарха, «вопрос должен быть решен до 10 января».

«Не позже 10 января Ренато Усатый должен быть доставлен в Молдавию живым или мертвым. Это то, что он сказал Саше Жиздану», - отметил Усатый.

Лидер «Нашей партии» сообщил, обращаясь к исполнителю заказа Александру Жиздану, что все участники его группы, кто будет участвовать в его похищении, либо ликвидации, «попадут или в КПЗ, или на кладбище «эконом-варианта» где-нибудь в 50 км от Москвы». «Причем, на абсолютно законных основаниях», - уточнил Усатый во избежание интерпретаций «об угрозах полицейским».

В этой связи, Ренато Усатый предостерег Жиздана и его исполнителей от «необдуманных шагов», припомнив причастность нынешнего министра к ряду преступлений, в том числе и заказного убийства в центре Кишинева.