Плахотнюку грозит пожизненное заключение за совершенное в России преступление (DOC) ...

По информации российских СМИ, Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в убийстве лидеру правящей в Молдове Демпартии, олигарху Владимиру Плахотнюку.

Ходатайство о его заочном аресте уже подано в Басманный суд Москвы и было зарегистрировано в нем еще 30 ноября 2017 года.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте суда, Плахотнюк обвиняется по ст.105, ч.2 пункт л), которая предусматривает уголовное наказание за «убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Пока не известно, что именно вменяется Плахотнюку.

В то же время известно, что по этой статье УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, на которую введен мораторий в Российской Федерации.

Возглавляемая Плахотнюком Демпартия пока официально не отреагировала на факт уголовного преследования своего лидера. В то же время, все структуры принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга пытаются увязать эти обвинения с проходящим визитом Плахотнюка в США. Однако, медиа-холдинг Владимира Плахотнюка не уточняет, что уголовное дело было зарегистрировано в суде 30 ноября, когда еще не было ничего известно о возможных зарубежных командировках обвиненного в убийстве Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.