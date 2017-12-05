Полиция напала на лагерь Михаила Саакашвили в Киеве (ВИДЕО)
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Рано утром в среду, правоохранители окружили лагерь сторонников экс-главы Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, избили находящихся в палатках людей и пытались вновь арестовать Саакашвили.
Сообщения о нападении на лагерь сторонников Саакашвили появились ранним утром в социальных сетях.
Около 6:00 утра к лагерю протестующих возле Верховной Рады подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков человек колонной зашли на территорию лагеря и пытались найти Саакашвили.
Из палаток начали выходить проснувшиеся протестующие, между ними и правоохранителями начались потасовки, правоохранители применили слезоточивый газ.
После недолгого пребывания в палаточном городе под Радой, правоохранители уехали. В лагере протестующих заявили о пострадавших в ходе столкновений с ними.
Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.
Как заявил на импровизированной пресс-конференции Михаил Саакашвили, правоохранители хотели вытащить его, но перепутали палатки и «напали на соседнюю, со спящими активистами». Он возложил ответственность за произошедшее на президента Украины Петра Порошенко.
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