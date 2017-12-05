Демпартия считает «геополитикой» преступления Плахотнюка ...

Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия дала понять, что рассматриваемое в России уголовное обвинение в убийстве является «политической расправой» со стороны Российской Федерации.

После опубликованных сообщений о требовании российских властей по аресту Владимира Плахотнюка по обвинению в совершении убийства, пресс-служба ДПМ распространила сообщение, в котором ни разу не упомянула имени Плахотнюка, сообщив лишь о «десятках уголовных дел в отношении ряда политических и правительственных представителей Республики Молдова».

«Эти злоупотребления со стороны ряда ведомств России имеют в основе геополитические мотивы, с целью запугивания, шантажа и расправы над молдавскими официальными лицами», - говорится в пресс-релизе.

По версии принадлежащей Плахотнюку партии, другим мотивом, этих «сфабрикованных в Российской Федерации уголовных дел» является «покрывательство ряда лиц, обвиненных в совершенных на территории Республики Молдова преступлений, действовавших и осуществляющих деятельность в отношении российских спецслужб против Республики Молдова».

Демпартия также считает, что «следственные органы Молдовы продвинулись в расследовании об отмывании 22 миллиардов долларов из России». Именно поэтому, считает партия Плахотнюка, и активизировалось политическое преследование в отношении молдавских политиков.

В этой связи принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартия потребовала от молдавского МИДа «предпринять необходимые меры по повторному официальному осуждению этих акций политического преследования».

«Также, ДПМ проинформирует международные организации в связи с новыми злоупотреблениями, предпринятыми Российской Федерацией в отношении ряда политических, парламентских и правительственных деятелей Республики Молдова», - говорится в пресс-релизе ДПМ.

В среду, все молдавсие СМИ сообщили о том, что в отношении гражданина России Владимира Плахотнюка возбуждено уголовное дело по одному из самых тяжких преступлений.

По информации российских СМИ, Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в убийстве лидеру правящей в Молдове Демпартии, олигарху Владимиру Плахотнюку.

Ходатайство о его заочном аресте уже подано в Басманный суд Москвы и было зарегистрировано в нем еще 30 ноября 2017 года.

Известно, что по этой статье УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, на которую введен мораторий в Российской Федерации.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.